  3. Легенда на Ливърпул е болница

  • 14 дек 2025 | 08:45
  • 2353
  • 3
Голмайстор номер 1 в историята на Ливърпул Иън Ръш се възстановява в болница, след като е прекарал два дни в интензивно отделение заради грип.

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

64-годишният Ръш е бил приет в болницата „Countess of Chester“ миналата седмица със затруднено дишане. От Ливърпул благодариха на персонала на болницата за „оказаните възможно най-добри грижи“ и заявиха, че „всички в клуба му пожелават бързо възстановяване“.

Ръш прекара два изключително успешни периода в Ливърпул, разделени от престой в Ювентус през 80-те години. Той реализира рекордните за клуба 346 гола в 660 мача за Ливърпул, като спечели пет титли в Първа дивизия и две купи на европейските шампиони.

Нападателят, който през 22-годишната си кариера игра още за Лийдс, Нюкасъл и Рексъм, записа 73 мача за националния отбор на Уелс и беше негов най-резултатен голмайстор с 28 попадения, докато този рекорд не беше подобрен от Гарет Бейл през 2018 г.

След като прекрати състезателната си кариера през 2000 г., Ръш се насочи към треньорството и имаше осеммесечен период начело на Честър. В момента той работи като посланик на Ливърпул и редовно присъства на мачове на „Анфийлд“.

Случаите на грип рязко нарастват в цялото Обединено кралство. Средно по 2660 пациенти на ден са били хоспитализирани с грип в Англия през миналата седмица – най-високият брой за това време на годината от началото на воденето на статистика през 2021 г. и с 55% повече спрямо предходната седмица, съобщи NHS England.

Данните показват, че случаите на грип се увеличават и в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

