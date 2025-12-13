Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

Санкт Паули спечели важен успех с 2:1 над Хайденхайм в дербито на дъното от 14-ия кръг на Бундеслигата. И двата гола за домакините бяха дело на Мартийн Каарс (35’, 53’), а точен за гостите се разписа Марвин Пирингер (64’). Победата за домакините може да се определи и като още по-значима, тъй като те успяха да я постигнат, след като играха цяло второ полувреме с човек по-малко след изгонването на Ерик Смит (45’).

Гостите започнаха по-добре срещата, но след около четвърт час игра домакините постепенно успяха да овладеят до голяма степен случващото се на терена. Въпреки това от Хайденхайм демонстрираха солидно представяне в защита. Все пак Санкт Паули стигна до попадение десет минути преди края на първата част, когато разиграване на десния фланг в крайна сметка даде възможност за елегантно извеждане на Каарс зад гърба на отбраната, а нападателят пласира страхотен изстрел под гредата. В края на първата част те останаха с човек по-малко след Ерик Смит извърши доста грубо и необмислено нарушение.

Домакините от Санкт Паули стигнаха до втори гол в началото на втората част, когато отлично подаване в перспектива бе достигнато от Каар, който напредна и успя да отбележи втория си гол. Гостите от Хайденхайм намалиха изоставането си в 65-ата минута, когато Пирингер успя отблизо да прати топката в мрежата и да оформи крайния резултат в срещата. С този успех Санкт Паули направи крачка към спасението, надделявайки над пряк конкурент, но и доближавайки се само на две точки от Аугсбург, който в момента е точно над чертата на изпадащите.