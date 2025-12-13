Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Майорка
  3. Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

  • 13 дек 2025 | 19:21
  • 352
  • 0
Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

Победа с 3:1 над гостуващия Елче отдалечи с малко Майорка от зоната на изпадащите в испанския шампионат. Това е едва четвърти успех за тима в Ла Лига след 16 мача.

Голяма роля за този успех изигра грешка на вратаря на съперника Иняки Пеня. До 82-рата минута резултатът беше 1:1 и футболистите на Елче не отстъпваха на домакините си. Тогава обаче преотстъпеният от Барселона страж излезе напред и подаде топката, която обаче веднага попадна у Омар Маскарей от състава на Майорка и той я насочи в опразнената мрежа за 2:1.

Малко след това - в 89-ата, Маскарей направи блестяща асистенция към Ведат Муричи за гола му за 3:1.

И макар вероятно този мач да бъде запомнен с гафа на Пеня, то той имаше много силни изяви до този момента. На него се дължеше факта, че първата половина на първата част играчите на Майорка реализираха само веднъж - чрез Ману Морланес (5’)

В 21-рата Пеня спаси шут на излезлия сам срещу него Муричи, а от последвалата контраатака се стигна до автогол на Пабло Мафео, с което Елче изравни за 1:1.

Общо Иняки Пеня завърши с пет спасявания, но Майорка все пак успя да спечели.

Елче е една от приятните изненади в Ла Лига, но с това поражение тимът остава в средата на таблицата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 11787
  • 45
Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

Семейство Аниели отказа да продаде Ювентус на криптокомпания

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 1305
  • 1
Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

  • 13 дек 2025 | 12:47
  • 1970
  • 7
Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

  • 13 дек 2025 | 12:33
  • 1092
  • 3
Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

Шестима играчи, които да наблюдавате на Купата на Африка 2025

  • 13 дек 2025 | 12:22
  • 1492
  • 0
Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

  • 13 дек 2025 | 10:56
  • 6286
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

  • 13 дек 2025 | 19:23
  • 46720
  • 251
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 31170
  • 21
Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

  • 13 дек 2025 | 19:22
  • 2144
  • 5
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 13666
  • 12
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 42973
  • 139
Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

  • 13 дек 2025 | 18:54
  • 6498
  • 10