Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

Победа с 3:1 над гостуващия Елче отдалечи с малко Майорка от зоната на изпадащите в испанския шампионат. Това е едва четвърти успех за тима в Ла Лига след 16 мача.

Голяма роля за този успех изигра грешка на вратаря на съперника Иняки Пеня. До 82-рата минута резултатът беше 1:1 и футболистите на Елче не отстъпваха на домакините си. Тогава обаче преотстъпеният от Барселона страж излезе напред и подаде топката, която обаче веднага попадна у Омар Маскарей от състава на Майорка и той я насочи в опразнената мрежа за 2:1.

Малко след това - в 89-ата, Маскарей направи блестяща асистенция към Ведат Муричи за гола му за 3:1.

И макар вероятно този мач да бъде запомнен с гафа на Пеня, то той имаше много силни изяви до този момента. На него се дължеше факта, че първата половина на първата част играчите на Майорка реализираха само веднъж - чрез Ману Морланес (5’)

В 21-рата Пеня спаси шут на излезлия сам срещу него Муричи, а от последвалата контраатака се стигна до автогол на Пабло Мафео, с което Елче изравни за 1:1.

Общо Иняки Пеня завърши с пет спасявания, но Майорка все пак успя да спечели.

Елче е една от приятните изненади в Ла Лига, но с това поражение тимът остава в средата на таблицата.