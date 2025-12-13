Популярни
Теодор Христов в битка срещу шампиона на Glory

  • 13 дек 2025 | 11:08
  • 293
  • 0
Теодор Христов в битка срещу шампиона на Glory

Теодор Христов обяви, че ще играе много по-разумно в реванша срещу Чико Куаси (Нид). Те ще се бият днес на футболния стадион в Арнхем. Двубоят е полуфинал от силния турнир на Glory в полусредна категория, като битката им се очаква след 20:30 часа на живо по DAZN.

Теодор Христов получава реванш с Чико Кваси
Теодор Христов получава реванш с Чико Кваси

Първата среща между двамата за титлата на Glory през февруари завърши с успех по точки за нидерландеца.

„Този път ще бъда по-разумен и по-опитен – каза на официалната пресконференция българският боец. – Ще го покажа на ринга. Бях прекалено емоционален в първия мач. Исках да вляза във война, но той я избегна. Игра разумно и затова остана шампион. Този път ще е различно. Имам много нови трикове.“

Шампионът на Glory призна, че варненецът е бил достоен претендент.

„Раздаде се. Опита всичко, всеки трик, но нищо не проработи – сподели Чико Куаси. – Какво още може да направи? Дори и да имаш нови трикове, няма да проработят. Ще го победя като предния път.“

„Теодор е доста по-зрял от първия мач – сподели за Спортната джунгла треньорът на варненеца Делян Славов. – Вглъбен е да не допуска грешки. Да изпълни тактиката. Да следва ситуациите на ринга, а не да гори и инерцията да го води, което беше основна грешка при загубения мач за пояса.“

Дългата пауза от първата битка с Куаси през февруари се е отразила положително за българина.

„Сега е доста зрял. Вижда се от начина, по който подхожда в процеса. Нещата, които прави и изпълнява по указания – допълни Делян Славов. – Много по-улегнал персонаж от преди година. Той не е бил недисциплиниран или неизпълнителен, но дори дългогодишната ни взаимна работа явно има пролуки и иска време той да ме разбере напълно и аз да му го представя по начин, подходящ за приемане от него. Процесът е взаимен. Постоянно се развиваме като личности, като професионалисти и като екип.“

Наставникът отдава голяма роля на прогреса в менталното израстване на кикбоксьора.

„Надушва във въздуха около него. Доста по-зряло подхожда. Дори към малки детайли като например да не излиза сред хора в месеци с върлуващ грип – обясни Делян Славов. – Да не рискува с екстремни забавления в неподходящ период на подготовка. Теодор вече не само знае важността на тактика, целеустременост и внимание към детайла. Той вече ги търси и изисква от себе си. Вече не гледа да бъде зрелищен, а ефикасен. Това не означава,че той ще стане скучен или еднообразен боец. Дори напротив. Това ще го направи още по-завършен и непреодолим съперник.“

jungle.bg

