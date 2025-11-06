Популярни
Теодор Христов получава реванш с Чико Кваси

  • 6 ное 2025 | 14:05
  • 96
  • 0

На 13-и декември Теодор Христов ще се изправи срещу световния шампион в полусредна категория на веригата GLORY Чико Кваси - този път в рамките на турнир, част от голямото събитие GLORY Collision 8, което ще се проведе в „GelreDome“ в Арнем, Нидерландия. Гран при турнирът в дивизията до 77 килограма включва шампиона Кваси, бившия шампион Енди Семелийр, претендента Теодор Христов и Дон Сно.

Припомняме, че на 22 февруари 2025 г. Христов излезе срещу Кваси в подглавно събитие на GLORY 98 в Ротердам. След пет рунда здрава битка резултатите в съдийските карти бяха 50-45 (2×) и 49-46 (3×) за Кваси.

Ако варненецът се справи срещу Кваси в реванша, то на финал ще се изправи срещу победителя от другата среща от турнира.

