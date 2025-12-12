Spirit и Vitality убедително продължават към полуфиналите на Мейджъра в Будапеща

Вчера се проведоха първите два четвъртфинални двубоя от Мейджъра в Будапеща, които определиха съответно двама от полуфиналистите на турнира по Counter-Strike, организиран от Starladder.

The first out of four teams to make it to the #BudapestMajor semifinals!@Team__Spirit, we'll see you Saturday! 😎 pic.twitter.com/IP9nffGkfH — StarLadder CS2 (@StarLadder_CS) December 11, 2025

В първата среща Team Spirit надигра Falcons с 2:0 (13-4, 16-12), а след това Vitality се справи с The MongolZ отново при 2:0 (13-5, 13-4). Двата отбора ще мерят сили в четвъртък от 18:00 часа.

По-късно днес предстои да видим двойките MOUZ - FaZe и FURIA - NAVI, които ще се борят за места на втория 1/2-финал.

Снимка: Starladder