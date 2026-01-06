Прекрасна индивидуална кампания класира Давид "⁠frozen⁠" Чернански осми в света

Давид "⁠frozen⁠" Чернански се нареди на осма позиция в Counter-Strike според HLTV в своето четвърто поредно участие в класацията. Той направи страхотна индивидуална кампания, в която носеше екипа на FaZe Clan.

.@FROZENNcs earns his highest-ever placement on #HLTVTop20, presented by @1xBet_Esports and @skinclubmedia, after a year in which he produced elite statistics as the shining light of FaZe



🔗 https://t.co/FpW00yodGM pic.twitter.com/6t8uWvFmvg — HLTV.org (@HLTVorg) January 5, 2026

FaZe Clan и словашкият геймър не съумяха да спечелят златото тази година, но пък си извоюваха сребро от Мейджъра в Будапеща, както и бронз от PGL Букуреш и BLAST Open Лондон.

В индивидуален план той записа рейтинг от 1.17, което е шестият най-висок в света. Спечели EVP призове от PGL Клуж-Напока и Букурещ, както и от ESL Pro League S22 и Мейджъра в Будапеща. Чернански е най-добрият на картата Nuke и втори на Anubis.

Снимка: HLTV