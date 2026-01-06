Прекрасна индивидуална кампания класира Давид "⁠frozen⁠" Чернански осми в света

Давид "frozen" Чернански се нареди на осма позиция в Counter-Strike според HLTV в своето четвърто поредно участие в класацията. Той направи страхотна индивидуална кампания, в която носеше екипа на FaZe Clan.
FaZe Clan и словашкият геймър не съумяха да спечелят златото тази година, но пък си извоюваха сребро от Мейджъра в Будапеща, както и бронз от PGL Букуреш и BLAST Open Лондон.
В индивидуален план той записа рейтинг от 1.17, което е шестият най-висок в света. Спечели EVP призове от PGL Клуж-Напока и Букурещ, както и от ESL Pro League S22 и Мейджъра в Будапеща. Чернански е най-добрият на картата Nuke и втори на Anubis.
Снимка: HLTV