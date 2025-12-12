Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Николай Карабойков се класира за четвъртфиналите на Европейското за юноши

Николай Карабойков се класира за четвъртфиналите на Европейското за юноши

  • 12 дек 2025 | 09:56
  • 331
  • 0
Николай Карабойков се класира за четвъртфиналите на Европейското за юноши

Николай Карабойков се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години в Киенбаум (Германия).

Националът победи литовеца Иля Макаревичиус в категория до 48 килограма. Българинът спечели с 5:0 гласа и вече е на една крачка от медалите на шампионата. За място на полуфинал и минимум бронзово отличие в събота Карабойков ще срещне грузинеца Шалва Беридзе.

Останалите родни представители вчера допуснаха поражения. Славчо Григоров (50 кг) отстъпи на Амит Локез (Израел), Мартин Кордев (75 кг) загуби от Йосип Колджерай (Хърватия), Злати Пенчев (над 80 кг) бе спрян от Хасан Акпинар (Грузия), а Десислава Стефанова (57 кг) не успя срещу Александра Мигачев (Полша).

Днес предстоят четири мача с българско участие. Ален Филипов (52 кг) ще срещне Олексий Колбая (Украйна), Христо Тасков (57 кг) ще играе с Адам Пера (Израел), Ивайло Колев (60 кг) се изправя срещу Петар Кърпан (Хърватия), а Антонио Боцев (70 кг) ще премери сили с Люк Муур (Англия).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 10207
  • 34
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 18975
  • 31
Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

Спаринг на Кобрата: Може да нанесе тежък удар на Гасиев

  • 11 дек 2025 | 16:22
  • 7251
  • 9
Червен бряг спечели отборната титла по бокс при жените

Червен бряг спечели отборната титла по бокс при жените

  • 11 дек 2025 | 16:06
  • 760
  • 2
Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

Sportal Fight Club със световните шампиони по кикбокс Димитрова и Радулов и съдията Божинов

  • 11 дек 2025 | 15:10
  • 4849
  • 0
Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

Ислам Махачев с критика към UFC: Арман трябваше да получи шанс за титлата

  • 11 дек 2025 | 11:16
  • 1386
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 10207
  • 34
Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 86197
  • 250
Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

Завързан сблъсък между Черно море и Арда на "Тича" за Купата

  • 12 дек 2025 | 07:10
  • 4873
  • 2
Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

Добри новини за Левски: Сангаре няма да покорява Африка

  • 12 дек 2025 | 10:29
  • 916
  • 1
Христо Янев търси първата си победа над Генчев

Христо Янев търси първата си победа над Генчев

  • 12 дек 2025 | 10:13
  • 1449
  • 0
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 85477
  • 170