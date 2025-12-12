Николай Карабойков се класира за четвъртфиналите на Европейското за юноши

Николай Карабойков се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години в Киенбаум (Германия).

Националът победи литовеца Иля Макаревичиус в категория до 48 килограма. Българинът спечели с 5:0 гласа и вече е на една крачка от медалите на шампионата. За място на полуфинал и минимум бронзово отличие в събота Карабойков ще срещне грузинеца Шалва Беридзе.

Останалите родни представители вчера допуснаха поражения. Славчо Григоров (50 кг) отстъпи на Амит Локез (Израел), Мартин Кордев (75 кг) загуби от Йосип Колджерай (Хърватия), Злати Пенчев (над 80 кг) бе спрян от Хасан Акпинар (Грузия), а Десислава Стефанова (57 кг) не успя срещу Александра Мигачев (Полша).

Днес предстоят четири мача с българско участие. Ален Филипов (52 кг) ще срещне Олексий Колбая (Украйна), Христо Тасков (57 кг) ще играе с Адам Пера (Израел), Ивайло Колев (60 кг) се изправя срещу Петар Кърпан (Хърватия), а Антонио Боцев (70 кг) ще премери сили с Люк Муур (Англия).