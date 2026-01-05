"Акулите" освободиха бивши нападатели на Левски и ЦСКА

Отборът на Черноморец (Бургас) започна зимна подготовка, а старши треньорът Иван Колев изведе футболистите на първото занятие за 2026 г. на помощния терен в спортен комплекс "Иван Притъргов" в Долно Езерово. На този етап новите футболисти са нападателят Жулиян Иванов от Локомотив (Горна Оряховица), крилото Октай Хамдиев от Добруджа, Алекс Димитров от Нефтохимик и вратарят Димитър Алтънов от Загорец.

Калоян Кръстев, Тодор Чаворски и Павел Георгиев са хората, които вече няма да носят екипа на "акулите", след като договорите им са прекратени. Селекцията не е приключила, следят се още футболисти, но евентуално ще бъде взет един нов футболист. Членът на Управителния съвет и отговарящ в управата за футболните процеси Ангел Стойков заяви, че "целта е надграждане и като клуб, и спортно-технически".

Старши треньорът на тима Иван Колев също каза, че окомплектоването е приключило на 90%. Надеждата му обаче е за добро представяне през пролетта. Отборът ще изиграе четири контроли през зимата. На 17 януари "акулите" ще се срещнат със Созопол, а на 24 с кандидата за промоция в елитната група Фратрия, а на 28 с Черно море. Последната контрола е на 7 февруари с отбора на Севлиево.

От 12 до 24 януари бургазлии ще проведат и лагер в Сливен, като ще се ползва базата на Йордан Лечков. Черноморец завърши есенния дял на 9-о място в класирането на Втора лига с 23 точки от 18 мача, като активът беше събран от 5 победи, осем равенства и бяха претърпени пет поражения. В турнира за Купата на България отборът стигна до 1/16-финалите, но отстъпи с 2:3 на шампиона и носител на трофея Лудогорец.