  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

  • 10 дек 2025 | 17:23
  • 3406
  • 1

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) допуснаха втора загуба от началото на Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов допуснаха домакински неуспех срещу Факел (Новий Уренгой) с 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25) в мач от 12-ия кръг.

Симеон Николов записа 3 точки (1 ас, 1 блок, 20% ефективност в атака - -3) и получи най-високата оценка от своите съотборници 6.7.

Дмитрий Лизик бе най-резултатен за домакините с 14 точки (3 блока, 79% ефективност в атака - +11).

Раджабдимир Шахбанмирзаев (1 блок, 42% ефективност в атака - +5) и Илияс Коркаев (1 ас, 3 блока, 73% ефективност в атака - +7) добавиха по още 11 точки за тима от Новосибирск.

Световният шампион с Италия Юри Романо заби 24 точки (2 блока, 49% ефективност в атака - +8) за Факел.

Василий Капранов добави още 15 точки (2 аса, 1 блок, 48% ефективност в атака, 15% перфектно и 42% позитивно посрещане - +4).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ФАКЕЛ ЯМАЛ (НОВИЙ УРЕНГОЙ) 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25)
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 3, Раджабдибир Шахбанмирзаев 11, Александър Маркин 4, Омар Курбанов 10, Дмитрий Лизик 14, Илияс Куркаев 11 - Семьон Кривитченко-либеро (Вадим Ожиганов, Иля Казаченков)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ
ФАКЕЛ: Мика Ма’а 7, Юри Романо 24, Василий Капранов 15, Матвей Пупиниров 9, Михаил Сидоренко 7, Никита Крот 2 - Валентин Кротков-либеро (Клим Мозжухин, Андрей Квочко, Евгений Андреев-либеро)
Старши треньор: РОМАН ЕМПОЛОВ
Треньор: СЕРГЕЙ ОРЛЕНКО.

