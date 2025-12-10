Николай Желязков: Фридрихсхафен са добър отбор, но можем да ги затрудним на посрещане

Треньорът на волейболния шампион Левски София Николай Желязков говори пред клубния сайт преди първия мач с германския Фридрихсхафен от 1/16-финалите на турнира за Купата на ЦЕВ тази вечер. Българският отбор отпадна в плейофите на Шампионската лига от испанския Гуагаус Лас Палмас и продължава във втория по сила европейски турнир.

"Фридрихсхафен е един добър отбор, с добър и вариативен начален удар. На диагонал намират топката доста високо. Не са много добри, според мен, на посрещане. Това е елемент, в който ние можем да затрудним организацията на игра за техния разпределител. Не са слаби, със сигурност. Трябва да играем добре, за да спечелим. С радост очакваме да дойдат хората да ни подкрепят. Надявам се да ги зарадваме с победа", каза бившият национален селекционер.