Найден Найденов: Срещу Динамо искаме да играем добре и да се борим за успех

Волейболистите на Локомотив-Авиа (Пловдив) се наложиха като гости над Дея спорт (Бургас) след оспорвана битка с 3:2 гейма, в мач от осми кръг на ефбет Супер Волей. Петгеймовият успех бе втори пореден за пловдивчани само в рамките на дни, след като те се наложиха преди тома у дома и над Левски с 3:2 гейма.

С това тимът, воден от Найден Найденов, е водач във временното класиране, като заема първа позиция със 7 поредни победи и 18 точки.

Днес за локомотивци предстои ново изпитание, като те ще гостуват на румънския Динамо (Букурещ) в първи мач между двата тима от 1/16-финалите на втория по сила евротурнир – за Купата на ЦЕВ (CEV cup). Маратонът продължават с битка от родния шампионат, като на 14-ти декември приемат Монтана в дерби, в което ще търсят запазване на лидерската позиция.

Старши треньорът Найден Найденов заяви за BGvolleyball.com, че тимът му за пореден път е показал характер, след като всички се хвърлят на макс срещу тях, но няма място, нито за миг да има отпускане, защото предстоят поредни трудни битки тази седмица.

„Спечелихме един труден мач, в който за пореден път показахме характер. Не мога да кажа, че сме играли концентрирано през целия двубой, но това е нормално, с оглед на това, че имахме тежък мач с Левски преди това, за радост отново спечелен от нас. Има лека умора в играчите и известна доза разконцентриране, защото беше наистина тежко. Най-важното за мен, е, че успяхме да преодолеем съперника, който игра много мобилизирано и даде всичко от себе си. Спечелването на втори пореден петгеймов мач е добър трамплин за следващите битки.

„Винаги очаквам, че няма да ни е леко, защото силите през този сезон са изравнени. Всеки иска срещу нас да играе силно и да ни победи. Всички дават максимума от играта си срещу нас. Не мога да кажа, че сме отбор с една класа над другите. Съвсем не, ние сме нормален отбор с български момчета. Но това, което имаме е, че сме единни. Всички състезатели играят добре като колектив, като тактика и като синхрон. Затова печелим и взимаме и всички драматични срещи досега.“

За първото място във временното класиране на ефбет Супер Волей:

„Това е само един етап от цялото първенство. Да, хубаво е когато си първи, но има още много мачове да се изиграят. Донякъде придава спокойствие и самочувствие, но нищо не решава. А и има още неща, които ни задоволяват.

За здравословното състояние и физическата издържливост на отбора, предвид маратонската програма:

„Засега сме добре. Имахме малко проблеми, но надявам се да са отминали. Тодор Вълчев имаше настинка след мача с Левски, но той е голям боец. Успя да се мобилизира максимално и да покаже какво може. Другите са добре, тимът издържа на петгеймови битки и то поредни.

Това говори, че нашият кондиционен треньор се справя добре с подготовката. Успяваме физически да сме подготвени и да издържаме на тежки мачове. Надявам се да продължим с тази устойчивост. Предстои ни мач с Монтана, който ще е отвото тежък и ни е важно да запазим лидерството в българския шампионат.

За предстоящия двубой с румънския Динамо (Букурещ) от 1/16-финалите на Купата на ЦЕВ:

„Срещу Динамо ще се опитаме каквото можем да направим. Никой не ни е поставил цели. Естествено искаме да играем добре и да се борим за успех. Хубаво е, че започваме с гостуване. Имаме домакинство във втория, което може да е решаващо, ако се стигне до златен гейм. Може би отборът ще бъде възстановен и подготовката ще е по-сериозна. Шансовете ни не мога да кажа какви са. Излизаме срещу добър отбор с доста чужденци. Вижда се, че има потенциал. Отиваме спокойни, без напрежение. Борим се, пък каквото стане.“