Уембаняма няма да играе в мача срещу ЛА Лейкърс за НБА Къп

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма няма да може да участва в мача срещу Лос Анджелис Лейкърс от четвъртфиналите от турнира за Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи ESPN.

21-годишният център получи контузия при загубата от Голдън Стейт Уориърс на 14 ноември, а оттогава не е бил на паркета за „шпорите“. В негово отсъствие тимът от Тексас спечели 8 от 11-те си срещи, включително два в груповата фаза на НБА Къп, с които бе осигурено участие в елиминациите.

В третия си сезон в НБА Уембаняма е с най-добрите си кариерни показатели със средно 26,2 точки, 12,9 борби и 4 асистенции на мач, като също така води в класацията за най-много чадъри средно на двубой с 3,6. Ако французинът пропусне още пет мача през този сезон, той няма да има право да се бори за индивидуалните награди в края на сезона, за които играчите трябва да имат минимум 65 изиграни срещи в хода на кампанията.

Сан Антонио заема 5-ото място в Западната конференция с баланс от 16-7. Двубоят на тексасци срещу ЛА Лейкърс е тази нощ, а спечелилият ще се срещне в полуфинал с победителя между Оклахома Сити Тъндър и Финикс Сънс.