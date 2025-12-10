Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уембаняма няма да играе в мача срещу ЛА Лейкърс за НБА Къп

Уембаняма няма да играе в мача срещу ЛА Лейкърс за НБА Къп

  • 10 дек 2025 | 11:52
  • 186
  • 0
Уембаняма няма да играе в мача срещу ЛА Лейкърс за НБА Къп

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма няма да може да участва в мача срещу Лос Анджелис Лейкърс от четвъртфиналите от турнира за Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи ESPN.

21-годишният център получи контузия при загубата от Голдън Стейт Уориърс на 14 ноември, а оттогава не е бил на паркета за „шпорите“. В негово отсъствие тимът от Тексас спечели 8 от 11-те си срещи, включително два в груповата фаза на НБА Къп, с които бе осигурено участие в елиминациите.

В третия си сезон в НБА Уембаняма е с най-добрите си кариерни показатели със средно 26,2 точки, 12,9 борби и 4 асистенции на мач, като също така води в класацията за най-много чадъри средно на двубой с 3,6. Ако французинът пропусне още пет мача през този сезон, той няма да има право да се бори за индивидуалните награди в края на сезона, за които играчите трябва да имат минимум 65 изиграни срещи в хода на кампанията.

Сан Антонио заема 5-ото място в Западната конференция с баланс от 16-7. Двубоят на тексасци срещу ЛА Лейкърс е тази нощ, а спечелилият ще се срещне в полуфинал с победителя между Оклахома Сити Тъндър и Финикс Сънс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Трета поредна загуба за Спартак Плевен в Европейската северна лига

Трета поредна загуба за Спартак Плевен в Европейската северна лига

  • 10 дек 2025 | 02:14
  • 1008
  • 0
Йордан Минчев без точки при драматичен обрат на Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев без точки при драматичен обрат на Кемниц в Еврокъп

  • 10 дек 2025 | 01:59
  • 1221
  • 0
Играч на Финикс Сънс направи нещо, което никой не очакваше от него

Играч на Финикс Сънс направи нещо, което никой не очакваше от него

  • 9 дек 2025 | 18:12
  • 1632
  • 0
Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

  • 9 дек 2025 | 17:44
  • 2016
  • 0
НБА вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

НБА вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

  • 9 дек 2025 | 16:48
  • 973
  • 0
Веско Веселинов: Пини накара децата да вярват, че няма невъзможни неща

Веско Веселинов: Пини накара децата да вярват, че няма невъзможни неща

  • 9 дек 2025 | 16:35
  • 633
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 4024
  • 9
Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 3896
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 92055
  • 37
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 3033
  • 10
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 5651
  • 3
В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

  • 10 дек 2025 | 10:00
  • 3623
  • 2