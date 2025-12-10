Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ето какво предстои в кръг №11 от Sesame НБЛ

Ето какво предстои в кръг №11 от Sesame НБЛ

  • 10 дек 2025 | 10:42
  • 323
  • 0
Ето какво предстои в кръг №11 от Sesame НБЛ

Пет мача предстоят в кръг №11 от Sesame Национална баскетболна лига. Той започва на 12 декември (петък) и ще завърши на 15 декември (понеделник).

В първия мач Черно море Тича приема Шумен. Мачът е на 12 декември (петък) от 20:00 часа в зала "Христо Борисов" във Варна. Първоначално отборът воден от бившия национален селекционер трябваше да бъде домакин, но заради проблеми със залата ще гостува на "моряците".

на 14 декември (неделя) ще се изиграят два мача от 13:00 часа. Набралите скорост Ботев Враца и Балкан ще се изправят един срещу друг в "Арена Ботевград", а по същото време в Самоков Рилски спортист ще приеме Спартак Плевен.

Кръгът завършва с два двубоя на 15 декември (понеделник). В 14:00 часа Академик Бултекс 99 приема Левски в зала "Сила" в Пловдив, а от 19:15 часа Локомотив Пловдив е домакин на Миньор 2015.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Трета поредна загуба за Спартак Плевен в Европейската северна лига

Трета поредна загуба за Спартак Плевен в Европейската северна лига

  • 10 дек 2025 | 02:14
  • 1008
  • 0
Йордан Минчев без точки при драматичен обрат на Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев без точки при драматичен обрат на Кемниц в Еврокъп

  • 10 дек 2025 | 01:59
  • 1221
  • 0
Играч на Финикс Сънс направи нещо, което никой не очакваше от него

Играч на Финикс Сънс направи нещо, което никой не очакваше от него

  • 9 дек 2025 | 18:12
  • 1632
  • 0
Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

  • 9 дек 2025 | 17:44
  • 2016
  • 0
НБА вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

НБА вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

  • 9 дек 2025 | 16:48
  • 972
  • 0
Веско Веселинов: Пини накара децата да вярват, че няма невъзможни неща

Веско Веселинов: Пини накара децата да вярват, че няма невъзможни неща

  • 9 дек 2025 | 16:35
  • 633
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 3833
  • 9
Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

Sportal Motorsport: Как Ландо Норис стигна до световната титла?

  • 10 дек 2025 | 08:11
  • 3850
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 92050
  • 37
Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Манчестър Сити обещават зрелище на "Бернабеу"

  • 10 дек 2025 | 06:20
  • 3026
  • 10
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 5640
  • 3
В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

В Реал Мадрид щяха да ме уволнят след шест месеца, призна Гуардиола

  • 10 дек 2025 | 10:00
  • 3596
  • 2