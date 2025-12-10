Ето какво предстои в кръг №11 от Sesame НБЛ

Пет мача предстоят в кръг №11 от Sesame Национална баскетболна лига. Той започва на 12 декември (петък) и ще завърши на 15 декември (понеделник).

В първия мач Черно море Тича приема Шумен. Мачът е на 12 декември (петък) от 20:00 часа в зала "Христо Борисов" във Варна. Първоначално отборът воден от бившия национален селекционер трябваше да бъде домакин, но заради проблеми със залата ще гостува на "моряците".

на 14 декември (неделя) ще се изиграят два мача от 13:00 часа. Набралите скорост Ботев Враца и Балкан ще се изправят един срещу друг в "Арена Ботевград", а по същото време в Самоков Рилски спортист ще приеме Спартак Плевен.

Кръгът завършва с два двубоя на 15 декември (понеделник). В 14:00 часа Академик Бултекс 99 приема Левски в зала "Сила" в Пловдив, а от 19:15 часа Локомотив Пловдив е домакин на Миньор 2015.