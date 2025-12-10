Почитат клубна легенда с турнир за ветерани във Варна

В навечерието на коледните празници във Варна ще се проведе традиционният международен коледен турнир в памет на един от най-изявените варненски футболисти Георги Димитров – Червения. Надпреварата ще се състои в неделя, 14 декември, в зала "Владислав".

Червения е сред големите имена в българския футбол. Като играч на Черно море печели бронз през 1953 г., записва 138 мача и 37 гола. По-късно преминава в ЦСКА, с който става четирикратен шампион и носител на Купата на България, отбелязвайки 26 гола в 87 двубоя. Има 30 срещи и 7 гола за националния отбор, с който печели бронз на Олимпиадата през 1956 г.

След края на кариерата си работи като треньор, включително начело на Черно море и като помощник на Христо Младенов на Мондиал'74. Загива при самолетна катастрофа през 1978 г. на 46-годишна възраст. Пред зала "Владислав" е поставен негов барелеф в негова чест.

Петър Петров, бивш футболист на Черно море и настоящ шеф на ОСК Черно море, съобщи пред Sportal.bg, че турнирът ще започне в неделя от 11:30 ч. Участие ще вземат два отбора ветерани на Черно море, Спартак (Варна) и турският Люлебургаз. Срещите ще се изиграят в един ден – две полувремена по 20 минути, след което ще се проведе награждаването. "Радостно е , че повече от 20 години провеждаме този турнир в памет на един заслужил футболен деятел като Георги Димитров. Традицията продължава и в тези трудни времена", заяви Петър Петров.



Пламен Трендафилов