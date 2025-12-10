Всичко е уточнено в Родопа

Популярни
На 5 януари следващата година, Родопа (Смолян) дава начало на подготовката си за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се проведе на местната база. В хода му, отбора ще изиграе три приятелски срещи, всичките като гост. Седмица преди старта на пролетния полусезон ще се проведе междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Жребий ще определи съперника на смолянския тим.

Програмата за мачовете:

17 януари: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

24 януари: Асеновец (Асеновград)Родопа (Смолян)

31 януари: Атлетик (Куклен)Родопа (Смолян)

7 февруари, купа АФЛ: Родопа (Смолян) – жребий ще определи съперника

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

