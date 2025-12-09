Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Ясни са съдиите за 1/8-финалите за Купата на България

Ясни са съдиите за 1/8-финалите за Купата на България

  • 9 дек 2025 | 14:58
  • 1135
  • 0
Ясни са съдиите за 1/8-финалите за Купата на България
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Витоша (Бистрица)

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за мачовете от осминафиналите на Sesame Купа на България. Кристиян Колев ще ръководи откриващия двубой от този етап на турнира, който противопоставя отборите на Левски и Витоша (Бистрица).

Софийският сблъсък ЦСКА - Локомотив е поверен на Мариян Гребенчарски, а Димитър Димитров ще свири Септември (София) - Лудогорец.

Ето всички наряди:

11 декември 2025 г., четвъртък, 17:30 ч.

ПФК Левски - ФК Витоша

ГС:Кристиян Николов Колев АС1:Йордан Петров Петров АС2:Александър Христов Апостолов

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов

СН:Ангел Любенов Ангелов

12 декември 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Георги Димитров Давидов АС1:Даниел Милков Ников АС2:Никифор Деянов Велков

4-ТИ:Георги Милков Гинчев

СН:Ахмед Яшар Ахмед

13 декември 2025 г., събота, 12:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Мартин Живков Великов АС1:Красимир Атанасов Атанасов АС2:Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:Любослав Бисеров Любомиров

СН:Йордан Костадинов Иванов

13 декември 2025 г., събота, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Ботев АД

ГС:Васил Петров Минев АС1:Мартин Емилов Венев АС2:Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:Мартин Иванов Марков

СН:Георги Генов Нарлев

13 декември 2025 г., събота, 18:00 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Иво Николаев Колев АС2:Георги Любомиров Минев

4-ТИ:Георги Петров Стоянов

СН:Георги Василев Йорданов

14 декември 2025 г., неделя, 13:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Ботев Враца

ГС:Георги Николов Кабаков АС1:Мартин Веселинов Маргаритов АС2:Светослав Колев Енчев

4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев

СН:Кольо Димитров Данев

14 декември 2025 г., неделя, 16:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Монтана 1921

ГС:Тодор Недялков Киров АС1:Христо Пламенов Хаджийски АС2:Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:Георги Георгиев Спасов

СН:Стоян Маринов Алексиев

15 декември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945

ГС:Димитър Димитров Димитров АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Никола Петров Джугански

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спортист се раздели с осем футболисти

Спортист се раздели с осем футболисти

  • 9 дек 2025 | 13:35
  • 1253
  • 0
ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Локо (София)

  • 9 дек 2025 | 13:09
  • 783
  • 0
Левски за Бала: Противникът трепери, от ужас изтерзан, отчаяно се брани от този ураган

Левски за Бала: Противникът трепери, от ужас изтерзан, отчаяно се брани от този ураган

  • 9 дек 2025 | 13:08
  • 1732
  • 0
Спартак (Варна) уреди три контроли

Спартак (Варна) уреди три контроли

  • 9 дек 2025 | 12:31
  • 560
  • 0
Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

Румънец ще свири Лудогорец - ПАОК

  • 9 дек 2025 | 12:24
  • 507
  • 0
Ясно е кога започва Балкан

Ясно е кога започва Балкан

  • 9 дек 2025 | 12:24
  • 399
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Block Out: Константин Метев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Метев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 1544
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76166
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 4396
  • 3
Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

  • 9 дек 2025 | 13:59
  • 1436
  • 1
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 6636
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 9419
  • 5