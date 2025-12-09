Индиана срази Сакраменто

Индиана Пейсърс постигна втори пореден успех, побеждавайки Сакраменто Кингс със 116:105 в мач от редовния сезон на НБА. След силна първа четвърт за тима от Индианаполис (35:23), калифорнийци бяха догонващи в резултата и дори силното представяне на ветерана Ръсел Уестбрук, който напомни за най-добрите си години, не успя да им помогне. Така и двата отбора са с идентичен баланс от 6-18, което ги оставя извън местата, осигуряващи участие в „плей-ин“ турнира.

Андрю Нембхард беше най-резултатен за Индиана с дабъл-дабъл с 28 точки и 12 борби. Бенедикт Матърин завърши с 25 точки и 6 борби, а Паскал Сиакам добави 23 точки.

За „Кралете“ Ръсел Уестбрук блесна с трипъл-дабъл с 24 точки, 14 асистенции и 12 борби. ДеМар ДеРоузън записа 20 точки, а Зак ЛаВин - 16.

Снимки: Gettyimages