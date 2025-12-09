Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сан Антонио надви трудно Ню Орлиънс

Сан Антонио надви трудно Ню Орлиънс

  • 9 дек 2025 | 10:59
  • 131
  • 0
Сан Антонио надви трудно Ню Орлиънс

Сан Антонио Спърс надделя над Ню Орлиънс Пеликанс със 135:132 като гост в двубой от редовния сезон на НБА. Новобранецът Дилън Харпър, който беше избран под номер 2 в драфта на НБА през тази година, завърши доброто си представяне с поднасяне при оставащи 9,1 секунди за 133:132 в полза на „Шпорите“, а Ди'Арън Фокс затвори мача с два успешни наказателни удара след нарушение на Дерик Куин. С успеха Сан Антонио вече е с баланс от 16-7, докато Ню Орлиънс се затвърди като най-слаб отбор в целия шампионат с 3-22.

Харисън Барнс беше най-резултатен за тексасци с 24 точки, а Дилън Харпър добави 22 при стрелба 10 от 16, влизайки от пейката. Стефон Касъл се отчете с 18 точки, а Джулиан Шемпейн помогна със 17 точки и 6 борби.

За „Пеликаните“ новобранецът Дерик Куин завърши с трипъл-дабъл с 33 точки, 10 борби и 10 асистенции, а Трей Мърфи III - с 32 точки. Хърбърт Джоунс и Садик Бей отбелязаха по 17.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 9 дек 2025 | 04:02
  • 2387
  • 0
Борислав Младенов блесна с плеймейкърски умения при категорична победа на Виена

Борислав Младенов блесна с плеймейкърски умения при категорична победа на Виена

  • 8 дек 2025 | 21:19
  • 1560
  • 0
Балкан съсипа Берое в Стара Загора

Балкан съсипа Берое в Стара Загора

  • 8 дек 2025 | 20:54
  • 9300
  • 0
Георги Глушков: Пини ще помогне на младите да пораснат като начин на мислене

Георги Глушков: Пини ще помогне на младите да пораснат като начин на мислене

  • 8 дек 2025 | 18:02
  • 1550
  • 3
Йокич задмина Майкъл Джордан по асистенции в НБА

Йокич задмина Майкъл Джордан по асистенции в НБА

  • 8 дек 2025 | 17:41
  • 1307
  • 1
Звезда на Барселона за Везенков: Винаги е предизвикателство да се изправиш срещу един от най-добрите в Европа

Звезда на Барселона за Везенков: Винаги е предизвикателство да се изправиш срещу един от най-добрите в Европа

  • 8 дек 2025 | 16:48
  • 689
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 73709
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 2233
  • 3
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 3524
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 2529
  • 1
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 3935
  • 5
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 2873
  • 0