Сан Антонио надви трудно Ню Орлиънс

Сан Антонио Спърс надделя над Ню Орлиънс Пеликанс със 135:132 като гост в двубой от редовния сезон на НБА. Новобранецът Дилън Харпър, който беше избран под номер 2 в драфта на НБА през тази година, завърши доброто си представяне с поднасяне при оставащи 9,1 секунди за 133:132 в полза на „Шпорите“, а Ди'Арън Фокс затвори мача с два успешни наказателни удара след нарушение на Дерик Куин. С успеха Сан Антонио вече е с баланс от 16-7, докато Ню Орлиънс се затвърди като най-слаб отбор в целия шампионат с 3-22.

Харисън Барнс беше най-резултатен за тексасци с 24 точки, а Дилън Харпър добави 22 при стрелба 10 от 16, влизайки от пейката. Стефон Касъл се отчете с 18 точки, а Джулиан Шемпейн помогна със 17 точки и 6 борби.

За „Пеликаните“ новобранецът Дерик Куин завърши с трипъл-дабъл с 33 точки, 10 борби и 10 асистенции, а Трей Мърфи III - с 32 точки. Хърбърт Джоунс и Садик Бей отбелязаха по 17.

Снимки: Gettyimages