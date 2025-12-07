Популярни
Царево награди халф на Левски

  • 7 дек 2025 | 09:45
  • 799
  • 0

Полузащитникът на Левски - Георги Костадинов получи специална награда. Той беше удостоен със званието "Почетен гражданин на Царево" - мястото, в което е роден. Церемонията се организира традиционно на празника на града - 6-и декември, Никулден и се връчва Почетен знак на града на личности, допринесли за издигането на имиджа и популяризирането на Царево.

Заради ангажиментите си със "сините", Костадинов нямаше как да присъства лично. В неговото отсъствие наградата беше получена от баща му - адвокат Костадинов. Футболистът изпрати специално послание-благодарност за наградата, като заяви следното:

"Днес, на Никулден, празника на родния ми град Царево, бях удостоен със званието почетен гражданин на Община Царево.

Сбъднах мечти и изковах успехи през годините, благодарение на много работа, дисциплина, отдаденост и вяра. Истината е ,че никога нямаше да ги постигна без ценностите, на които ме научи семейството и подкрепата на обществото в родното ми крайморско градче. Хиляди благодарности към моите преподаватели от СОУ "Никола Йонков Вапцаров" приятели от училищния двор ,първия ми треньор - Дико Киряков и началния ми учител- Йордан Павлов. Честит празник!".

Георги Костадинов е най-успешният футболист от малкия черноморски град. В кариерата си кариера той е играл в Израел, Русия и Кипър, където печели шампионската титла и сребърни медали в първенството на Острова на Афродита. В България се е състезавал за Лудогорец, като с "орлите" е ставал шампион на България, в Берое, както и в Нефтохимик и Поморие, откъде стартира в мъжкия футбол. За националния отбор на България има 45 мача, в седем от които е бил капитан, и 4 гола.

