Левски без двама срещу Спартак

  • 7 дек 2025 | 11:26
Карл Фабиен се завръща в групата на Левски за визитата на Спартак Варна, но Алдаир отново отсъства, а същото важи и за Рилдо, започнал като титуляр срещу Славия (0:2). Крилото Фабиен лекува контузия и не е играл за столичния гранд от края на месец октомври. Старши треньорът Хулио Веласкес е определил група от 20 души за „Коритото“, където е последният шампионатен мач на Левски за годината.

Ето цялата група на Левски:

78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 6. Цунами, 7. Фабио Лима, 10. Асен Митков, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков, 95. Карл Фабиен, 99. Радослав Кирилов

