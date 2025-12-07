Петър Александров празнува рожден ден

Бившият национал на България и участник на САЩ 94 Петър Александров празнува 63-ия си рожден ден.

Александров е роден на 7 декември 1962 г. в Карлово. Футболната си кариера стартира в местния Левски през 1981 г., а година по-късно преминава в редиците на софийския Славия. С екипа на "белите" Александров изиграва 173 мача, отбелязва 100 гола и помага на тима да спечели два пъти Балканската клубна титла и два пъти бронзовите медали в "А" група. През 1989 г. подписва с белгийския Кортрайк (18 мача, 4 гола), а сезон по-късно вече е футболист на германския Енерги Котбус (18 мача, 2 гола). Големите си успехи зад граница Александров записва като играч на швейцарския Аарау (85 мача, 37 гола), с който става шампион през 1993 г.

След кратък престой в България с екипа на столичния Левски, се завръща в Швейцария и води атаката на Ксамакс (30 мача, 24 гола), за да спечели голмайсторския приз на първенството (1995 г.). Сезон по-късно повтаря постижението си с Люцерн (55 мача, 29 гола), а през 1998 г. прави трансфер в Баден и почти веднага след това се завръща в Аарау (28 мача, 6 гола). Завършва кариерата си в Швейцария в отборите на Кикерс Люцерн и Блу Стар Цюрих.

С националния тим на България Александров изиграва 25 мача и отбелязва 5 попадения. Влиза като резерва в историческия двубой на "Парк де Пренс" на 17 ноември 1993 г. при победата над Франция с 2:1, а след това е част и от състава на Димитър Пенев, спечелил бронзовите медали от САЩ'94.

След края на активната си кариера става треньор и последователно работи в Аарау (младежи), ПАОК (асистент), Санкт Гален (асистент), Грасхопърс (асистент), националния тим на България (асистент), Люцерн (асистент), Биел-Биен и Цюрих (асистент).