  Байер (Леверкузен)
  2. Байер (Леверкузен)
  Неочакван срив за Леверкузен в Бавария

Неочакван срив за Леверкузен в Бавария

  6 дек 2025 | 18:38
Неочакван срив за Леверкузен в Бавария

Устременият към лидерските места Байер (Леверкузен) допусна неочаквана издънка, след като отстъпи с 0:2 на Аугсбург като гост в среща от 13-тия кръг на Бундеслигата. При победа “аспирините” щяха да влязат в топ 3, докато съперникът им започна мача на 2 точки от изпадащите. Независимо от това баварците изиграха един от най-силните си двубои и сразиха съперника с попадения още през първата част. И късметът не беше с играчите на Леверкузен, защото те удариха три греди.

Това беше първи мач за Аугсбург след треньорската смяна, като появата на Мануел Баум на пейката веднага даде резултат. През първото полувреме домакините имаха два точни удара, но и двата се озоваха в мрежата. Още в 6-ата Димитрис Янулис реализира за 1:0, а в 28-ата се разписа и Антон Каде.

Като цяло двубоят се превърна в непрестанни атаки и положения и пред двете врати, като общо отправените удари бяха над 30. В крайна сметка трите греди натежаха и Аугсбург грабна успеха.

Стоичков, Роналдо и Тоти ще обявят програмата на Мондиал 2026

