Големите фаворити стартираха силно на Мейджъра в Будапеща

  • 5 дек 2025 | 12:01
Големите фаворити стартираха силно на Мейджъра в Будапеща

След като стартира третата фаза на Мейджъра в Будапеща по Counter-Strike, отборите на Team Spirit, MOUZ и FURIA записаха по 2 победи и са на една крачка от плейофите. 

FURIA разгроми NAVI продължи с убедителна победа над Imperial. Donk поведе Spirit с два аса в два мапа срещу Liquid и FaZe. MOUZ обърна Parivision в продължения и след това надигра B8.

В групата с баланс 1-1 попаднаха FaZe, Vitality, Falcons и B8. На ръба на отпадането са Parivision, Team Liquid, Passion UA и 3DMAX, които са с актив с цели две загуби.

Снимка: Starladder

