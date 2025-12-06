Ейса Гонсалес: Толкова е лесно да се влюбиш

Любовната история между най-добрия български тенисист Григор Димитров и неговата любима Ейса Гонсалес продължава с пълна сила. Последното доказателство за това е кратко видео в Инстаграм, което актрисата сподели, и което не оставя съмнение за чувствата им.

В него горещата мексиканка, която започна кариерата си като певица, изпълнява актуалния хит на британската изпълнителка Оливия Дийн – „So Easy (To Fall In Love)“ („Толкова е лесно да се влюбиш“).

"Тази песен ме кара да се усмихвам и да се чувствам празнично“, призна 35-годишната Ейса. Но внимателните фенове веднага забелязаха два ключови детайла - сърце, татуирано на китката ѝ, и пуловер с две сърца, едното с буквата G, другото - с Е.

Григор заведе наскоро любимата си на ваканция в Коста Рика, а след това и на ски в Европа.