Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард
  3. Ейса Гонсалес: Толкова е лесно да се влюбиш

Ейса Гонсалес: Толкова е лесно да се влюбиш

  • 6 дек 2025 | 13:47
  • 1232
  • 1
Ейса Гонсалес: Толкова е лесно да се влюбиш

Любовната история между най-добрия български тенисист Григор Димитров и неговата любима Ейса Гонсалес продължава с пълна сила. Последното доказателство за това е кратко видео в Инстаграм, което актрисата сподели, и което не оставя съмнение за чувствата им.

В него горещата мексиканка, която започна кариерата си като певица, изпълнява актуалния хит на британската изпълнителка Оливия Дийн – „So Easy (To Fall In Love)“ („Толкова е лесно да се влюбиш“).

"Тази песен ме кара да се усмихвам и да се чувствам празнично“, призна 35-годишната Ейса. Но внимателните фенове веднага забелязаха два ключови детайла - сърце, татуирано на китката ѝ, и пуловер с две сърца, едното с буквата G, другото - с Е.

Григор заведе наскоро любимата си на ваканция в Коста Рика, а след това и на ски в Европа.

Следвай ни:

Още от Булевард

Бяла Коледа с Кардашиян

Бяла Коледа с Кардашиян

  • 6 дек 2025 | 13:41
  • 960
  • 0
Джорджина трупа лайкове с апетитните си форми по бански

Джорджина трупа лайкове с апетитните си форми по бански

  • 6 дек 2025 | 13:27
  • 1342
  • 2
Стара любов на Гришо показа как изглежда сутрин

Стара любов на Гришо показа как изглежда сутрин

  • 6 дек 2025 | 13:18
  • 1415
  • 2
Бившата на Ямал се преобрази

Бившата на Ямал се преобрази

  • 5 дек 2025 | 19:53
  • 2574
  • 8
Дилета не спира с изкушенията

Дилета не спира с изкушенията

  • 5 дек 2025 | 19:46
  • 2961
  • 4
Ирина Шейк прикова вниманието по бански, както и топлес

Ирина Шейк прикова вниманието по бански, както и топлес

  • 5 дек 2025 | 19:41
  • 3669
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

  • 6 дек 2025 | 15:15
  • 5163
  • 1
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 18115
  • 35
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 4426
  • 4
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 12236
  • 13
Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

  • 6 дек 2025 | 13:48
  • 2267
  • 9
Втора лига на живо: Вихрен отново поведе в Плевен

Втора лига на живо: Вихрен отново поведе в Плевен

  • 6 дек 2025 | 14:00
  • 3251
  • 0