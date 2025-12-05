Погба и компания се провалиха срещу 10 от Брест

Отборът на Брест победи Монако с 1:0 в първия мач от 15-ия кръг на френската Лига 1. Още по-впечатляващо е, че домакините направиха това, след като играха повече от половин част с човек по-малко на терена.

Камори Думбия вкара победния гол за Брест в средата на първото полувреме. В 60-ата минута нападателят на домакините Людовик Айорк бе изгонен с директен червен картон.

В 69-ата минута на терена за Монако влезе Пол Погба, но и това не помогна на тима от Княжеството, който не изравни до края.

Монако остава на седмо място в класирането с 23 точки, а Брест се изкачи на деветата позиция с 19.

Следвай ни:

Снимки: Imago