Българските съдии с нови престижни наряди в Европа

Българските рефери продължават да получават престижни назначения в европейските клубни турнири - Шампионска лига, Купата на CEV и Чалъндж къп.
Ето къде ще свирят родните рефери в следващите седмици и месеци:
Шампионска лига, мъже:
10-12-2025, Галатасарай Истанбул - Кнак Рьозеларе, група В,
първи съдия: Константин Йовчев
11-12-2025, Итас Трентино Тренто - АХ Волей Любляна, група А,
първи съдия: Атанас Върбанов
29-01-2026, Галатасарай Истанбул - Халкбанк (Анкара), група В,
първи съдия: Ивайло Иванов
28-01-2026, Пройект Варшава - Монпелие, група Е,
първи съдия: Атанас Върбанов
18-02-2026, Кучине Лубе Чивитанова - Пройект Варшава, група Е,
първи съдия: Ивайло Иванов
Шампионска лига, жени
28-01-2026, КС Волей Алба-Блаж - Савино дел Бене Скандичи, група А,
втори съдия: Добромир Добрев
27-01-2026, Зерен Спор Кюлюбю Анкара - А.Караро Док Имоко Конеляно, група D,
първи съдия: Константин Йовчев
Купата на CEVq 1/16-финали
10-12-2025, Шьоненверд (Швейцария) - Корона Брашов (Румъния),
втори съдия: Ваня Първанова
07-01-2026, Задруга Айх/Доб (Австрия) - Акаа Волей (Финландия),
втори съдия: Симеон Иванов
08-01-2026, Войводина Нови Сад (Сърбия) - Он Хотелс Алания Беледийе (Турция),
първи съдия: Любомир Сираков
Чалъндж къп, мъже, 1/16-финали
09-12-2025, Фино Капошвар (Унгария) - Конкеридор Валенсия (Испания),
втори съдия: Кирил Стоянов
09-12-2025, Будва (Черна гора) - СКМ Залъу (Румъния),
първи съдия: Любомир Петров
10-12-2025, СКМ Залъу (Румъния) - Будва (Черна гора),
втори съдия: Любомир Петров
11-12-2025, Аркада Галац (Румъния) - Бенфика (Португалия),
първи съдия: Илия Пенков
11-12-2025, Младост Загреб(Хърватия) - Црвена звезда (Сърбия),
втори съдия: Милена Лазарова-Пеева
06-01-2026, Алианц Милано (Италия) - УГД Щип (Македония),
първи съдия: Борислав Йорданов
07-01-2026, Алтекма (Турция) - Слидрехт (Нидерландия),
втори съдия: Божидара Миткова
Чалъндж къп, жени, 1/16-финали
04-12-2025, Црвена звезда (Сърбия) - Чалу Шапел-Лез-Ерлемон (Белгия),
първи съдия: Любомир Петров
