Българските съдии с нови престижни наряди в Европа

Българските рефери продължават да получават престижни назначения в европейските клубни турнири - Шампионска лига, Купата на CEV и Чалъндж къп.

Ето къде ще свирят родните рефери в следващите седмици и месеци:

Шампионска лига, мъже:

10-12-2025, Галатасарай Истанбул - Кнак Рьозеларе, група В,

първи съдия: Константин Йовчев

11-12-2025, Итас Трентино Тренто - АХ Волей Любляна, група А,

първи съдия: Атанас Върбанов

29-01-2026, Галатасарай Истанбул - Халкбанк (Анкара), група В,

първи съдия: Ивайло Иванов

28-01-2026, Пройект Варшава - Монпелие, група Е,

първи съдия: Атанас Върбанов

18-02-2026, Кучине Лубе Чивитанова - Пройект Варшава, група Е,

първи съдия: Ивайло Иванов

Шампионска лига, жени

28-01-2026, КС Волей Алба-Блаж - Савино дел Бене Скандичи, група А,

втори съдия: Добромир Добрев

27-01-2026, Зерен Спор Кюлюбю Анкара - А.Караро Док Имоко Конеляно, група D,

първи съдия: Константин Йовчев

Купата на CEVq 1/16-финали

10-12-2025, Шьоненверд (Швейцария) - Корона Брашов (Румъния),

втори съдия: Ваня Първанова

07-01-2026, Задруга Айх/Доб (Австрия) - Акаа Волей (Финландия),

втори съдия: Симеон Иванов

08-01-2026, Войводина Нови Сад (Сърбия) - Он Хотелс Алания Беледийе (Турция),

първи съдия: Любомир Сираков

Чалъндж къп, мъже, 1/16-финали

09-12-2025, Фино Капошвар (Унгария) - Конкеридор Валенсия (Испания),

втори съдия: Кирил Стоянов

09-12-2025, Будва (Черна гора) - СКМ Залъу (Румъния),

първи съдия: Любомир Петров

10-12-2025, СКМ Залъу (Румъния) - Будва (Черна гора),

втори съдия: Любомир Петров

11-12-2025, Аркада Галац (Румъния) - Бенфика (Португалия),

първи съдия: Илия Пенков

11-12-2025, Младост Загреб(Хърватия) - Црвена звезда (Сърбия),

втори съдия: Милена Лазарова-Пеева

06-01-2026, Алианц Милано (Италия) - УГД Щип (Македония),

първи съдия: Борислав Йорданов

07-01-2026, Алтекма (Турция) - Слидрехт (Нидерландия),

втори съдия: Божидара Миткова

Чалъндж къп, жени, 1/16-финали

04-12-2025, Црвена звезда (Сърбия) - Чалу Шапел-Лез-Ерлемон (Белгия),

първи съдия: Любомир Петров

