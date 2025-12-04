Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Треньорът на Уулвс вярва, че може да промени ситуацията

Треньорът на Уулвс вярва, че може да промени ситуацията

  • 4 дек 2025 | 15:22
  • 263
  • 0

Наставникът на Уулвърхамптън Роб Едуардс вярва, че отборът може да обърне нещата и да се бори за оцеляване. Вчера "вълците" загубиха с 0:1 от Нотингам. Те са в серия от осем поредни загуби във всички турнири, а в последните пет мача не отбелязаха гол. Уулвс има само спечелени две точки в Премиър Лийг и мнозина смятат, че е сигурен изпадащ.

На въпрос как може да се промени ситуацията, Едуардс отговори: "С работа всеки ден. Тази седмица тренирахме добре, представихме се добре през уикенда. Трябва да се опитаме да намерим правилния път. Това става само със здрава работа. Срещу Нотингам като цяло бяхме солидни, не допуснахме много голови ситуации. Не съм усетил липса на вяра, играчите са готови да се борят".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 2879
  • 0
Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 1379
  • 5
Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

  • 4 дек 2025 | 12:07
  • 499
  • 0
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

  • 4 дек 2025 | 11:38
  • 482
  • 0
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23491
  • 29
Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 10:47
  • 6837
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5259
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19304
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 10971
  • 43
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3528
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18786
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23491
  • 29