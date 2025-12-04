Треньорът на Уулвс вярва, че може да промени ситуацията

Наставникът на Уулвърхамптън Роб Едуардс вярва, че отборът може да обърне нещата и да се бори за оцеляване. Вчера "вълците" загубиха с 0:1 от Нотингам. Те са в серия от осем поредни загуби във всички турнири, а в последните пет мача не отбелязаха гол. Уулвс има само спечелени две точки в Премиър Лийг и мнозина смятат, че е сигурен изпадащ.

На въпрос как може да се промени ситуацията, Едуардс отговори: "С работа всеки ден. Тази седмица тренирахме добре, представихме се добре през уикенда. Трябва да се опитаме да намерим правилния път. Това става само със здрава работа. Срещу Нотингам като цяло бяхме солидни, не допуснахме много голови ситуации. Не съм усетил липса на вяра, играчите са готови да се борят".

Wolves' miserable run of form continues... 📉 pic.twitter.com/y97ZBKcn2R — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 3, 2025