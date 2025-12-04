Популярни
Кметът на Пазарджик: Усилията, работата и амбицията на един град намират своята голяма европейска признателност

Кметът на Пазарджик Петър Куленски излезе с коментар в социалните мрежи, след като стана ясно, че България ще бъде домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г. Именно стадион "Георги Бенковски" е една от четирите арени, на които ще се играят мачове от еврофиналите. Останалите са пловдивските "Христо Ботев" и "Локомотив", както и "Берое" в Стара Загора.

"Пазарджик официално ще бъде един от домакините на Европейското първенство по футбол за юноши U19 през 2028 г. – решение, което взе Изпълнителният комитет на УЕФА след месеци подготовка.

Днес е един от онези редки моменти, в които осъзнаваме, че усилията, работата и амбицията на един град намират своята голяма европейска признателност.

Това е чест. Това е отговорност. Това е възможност, която идва само при градове, готови да покажат повече.

Нашият стадион „Георги Бенковски“ ще бъде една от четирите арени в България, на които ще се играят мачове от еврофиналите. Заедно с Пловдив и Стара Загора, Пазарджик влиза в европейската футболна карта като място, което може да посрещне големите футболни таланти на континента.

Тук, пред нашата публика, ще видим бъдещите звезди на европейския футбол!

Искам да изкажа благодарност към Българския футболен съюз за доверието. Това решение е признание за България, но и за нашия град – за хората, за институциите, за способността ни да работим в партньорство и да се развиваме.

Благодаря и на целия екип, който подготви кандидатурата на страната и постави фокус върху града ни!

Благодаря и на всички в нашата община, които работят ежедневно и реално за модернизацията на спорта в Пазарджик.

Предстоят ни години на усилена подготовка, но аз вярвам, че Пазарджик ще оправдае това доверие. Ще го направим така с отдаденост и още повече мотивация.

2028 година ще бъде година, която ще помним.

Пазарджик излиза на европейската сцена. И ще го направи с гордо вдигната глава".

