Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 1526
  • 13
Броени часове след като Изпълкомът на УЕФА избра България за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г., президентът на БФС Георги Иванов направи коментар по темата специално пред Sportal.bg.

"Самият факт, че България е в елитната компания на Чехия, която ще организира Евро U19 през 2027 г., и Нидерландия, домакин на турнира през 2029 г., говори достатъчно красноречиво за огромния престиж, който тази надпревара носи на страната ни. Доверието, гласувано ни от страна на УЕФА, е най-категоричната оценка за работата, която аз и моят екип сме свършили до момента и продължаваме да вършим всеки ден", заяви Георги Иванов.

Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.
Президентът на БФС не пропусна да благодари и на общинските администрации на градовете домакини – Пловдив, Стара Загора и Пазарджик, които са стратегически партньори на футболната централа в мащабния проект.

"Знаете, че за организацията на събитие от такъв ранг от ключово значение е пълноценното партньорство с местните общини. Работим в тясно сътрудничество с кметовете на Пловдив, Стара Загора и Пазарджик – г-н Димитров, г-н Тодоров и г-н Куленски – и им благодаря за дейното участие в проекта. Убеден съм, че всички заедно с общи усилия ще организираме един страхотен турнир за българската публика", завърши президентът на футболната централа.

