Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу Уест Хам

Манчестър Юнайтед ще посрещне Уест Хам в мач от Премиър лийг на 4 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на легендарния стадион "Олд Трафорд". Срещата ще бъде ръководена от съдията Андрю Кичън, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък от английското първенство. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в търсене на ценни точки в класирането.

Манчестър Юнайтед заема деветата позиция в класирането с 21 точки от 13 изиграни мача, като "червените дяволи" имат голова разлика от 21 вкарани и 20 допуснати гола. От друга страна, Уест Хам се намира в опасната зона, заемайки 18-то място с едва 11 точки от същия брой срещи и негативна голова разлика от 15 отбелязани и 27 получени гола. Домакините имат възможност да се изкачат в горната половина на таблицата с евентуална победа, докато "чуковете" се нуждаят спешно от точки, за да се измъкнат от зоната на изпадащите. Разликата от 10 точки между двата отбора прави този мач особено важен за гостите в борбата им за оцеляване.

През този сезон възпитаницте на Рубен Аморим показаха някои добри игри, но проблемът е, че продължава да липсва постоянство в представянето им. Сега е добър момент за тима да надгради след успеха над Кристъл Палас в миналия кръг и да прибави ценни три точки в актива си.

В последните си пет мача Юнайтед има две победи, два равни мача и една загуба. "Червените дяволи" записаха важна победа като гост срещу Кристъл Палас (2:1) на 30.11.2025, но преди това претърпяха домакинско поражение от Евертън (0:1) на 24.11.2025. В предните мачове пък видяхме две поредни равенства – срещу Тотнъм (2:2) на 08.11.2025 и Нотингам Форест (2:2) на 01.11.2025, а преди това отборът постигна убедителна победа над Брайтън (4:2) на 25.10.2025.

Уест Хам също показва колебливи резултати с две победи, едно равенство и две загуби. "Чуковете" загубиха последния си мач срещу Ливърпул (0:2) на 30.11.2025, преди това завършиха наравно с Борнемут (2:2) на 22.11.2025, а преди това записаха две последователни победи – срещу Бърнли (3:2) на 08.11.2025 и Нюкасъл (3:1) на 02.11.2025. По-рано отборът претърпя поражение от Лийдс (1:2) на 24.10.2025.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Уест Хам има лек превес с три победи срещу две за Манчестър Юнайтед. Последната среща между тях се състоя на 26.07.2025 в приятелски мач, който "червените дяволи" спечелиха с 2:1. Преди това, в официален мач от Премиър лийг на 11.05.2025, Уест Хам изненада с победа на "Олд Трафорд" с 2:0. В предишния сезон "чуковете" също надделяха над Манчестър Юнайтед с 2:1 на своя стадион на 27.10.2024. По-рано през същия сезон, на 04.02.2024, "червените дяволи" постигнаха убедителна победа с 3:0 като домакини. В края на 2023 г., на 23.12.2023, Уест Хам отново се наложи с 2:0 на собствен терен.

