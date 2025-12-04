Германски фенове излязоха на протест срещу по-строгите мерки на стадионите

Стотици германски футболни фенове протестираха в Бремен срещу планираните по-строги мерки за сигурност на стадионите, докато министрите на вътрешните работи на провинциите се срещнаха в града, за да обсъдят предложенията, информира агенция ДПА.

Според полицията, са участвали около 600 фенове, но други наблюдатели на място изчисляват по-висок брой.

Футболните запалянковци демонстрират на мачовете в страната от седмици. Те смятат, че планираните нови правила, като персонализирани билети и централно наложени забрани за достъп до стадионите, са несправедливи.

По време на тридневната среща в Бремен не се очаква окончателно решение по тези планове.