Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Германски фенове излязоха на протест срещу по-строгите мерки на стадионите

Германски фенове излязоха на протест срещу по-строгите мерки на стадионите

  • 4 дек 2025 | 01:14
  • 196
  • 0
Германски фенове излязоха на протест срещу по-строгите мерки на стадионите

Стотици германски футболни фенове протестираха в Бремен срещу планираните по-строги мерки за сигурност на стадионите, докато министрите на вътрешните работи на провинциите се срещнаха в града, за да обсъдят предложенията, информира агенция ДПА.

Според полицията, са участвали около 600 фенове, но други наблюдатели на място изчисляват по-висок брой.

Футболните запалянковци демонстрират на мачовете в страната от седмици. Те смятат, че планираните нови правила, като персонализирани билети и централно наложени забрани за достъп до стадионите, са несправедливи.

По време на тридневната среща в Бремен не се очаква окончателно решение по тези планове.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Селтик обяви новия си мениджър

Селтик обяви новия си мениджър

  • 4 дек 2025 | 00:57
  • 353
  • 0
Холщайн (Кил) е последният четвъртфиналист за Купата на Германия след късна драма и дузпи в Хамбург

Холщайн (Кил) е последният четвъртфиналист за Купата на Германия след късна драма и дузпи в Хамбург

  • 4 дек 2025 | 00:52
  • 218
  • 0
Без много изненади за Купата на краля

Без много изненади за Купата на краля

  • 4 дек 2025 | 00:47
  • 173
  • 0
Антверп и Божинов продължават за Купата на Белгия след зрелище и дузпи

Антверп и Божинов продължават за Купата на Белгия след зрелище и дузпи

  • 4 дек 2025 | 00:30
  • 275
  • 0
Голяма победа за Груев и Лийдс, йоркшърци надиграха Челси

Голяма победа за Груев и Лийдс, йоркшърци надиграха Челси

  • 4 дек 2025 | 00:16
  • 2690
  • 8
Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

  • 4 дек 2025 | 00:12
  • 8685
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 104999
  • 729
Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

Първото равенство на Ливърпул за сезона не стопли "Анфийлд", Съндърланд остава пред шампионите

  • 4 дек 2025 | 00:12
  • 8685
  • 25
Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

Арсенал си свърши работата срещу Брентфорд

  • 3 дек 2025 | 23:25
  • 9829
  • 16
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 29866
  • 540
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 16138
  • 35
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 36545
  • 35