Наказание за Севиля заради поведението на феновете

Севиля беше наказан с частично затваряне на стадиона. Причината е поведението на феновете на тима по време на градското дерби с Бетис в неделя. Тогава малко преди края на мача привържениците на Севиля започнаха да хвърлят предмети по терена, което накара съдията да изведе играчите и мачът бе прекъснат за около 15 минути.

Наказанието, което Дисциплинарната комисия на Ла Лига наложи, е затваряне на трибуната "Фондо Норте", в която обикновено седят най-запалените феновете на Севиля. В този сектор няма да има привърженици за следващите три мача, а клубът освен това е глобен с 45 000 евро. Адналусийци могат да обжалват санкцията.

Проблемите в Севиля не са свързани само с феновете. Отборът на Матиас Алмейда загуби пет от последните си шест мача в Ла Лига, а треньорът трябва да се справя с множество кадрови проблеми. Янузай, Нианзу, Варгас, Суазо и Маркао са контузени. Соу, Аспиликуета и Еджуке пък пропуснаха последната тренировка на тима, който се готви за двубой срещу Екстремадура в Купата на Испания.

