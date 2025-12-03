Популярни
Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 3 дек 2025 | 13:33
  • 672
  • 0

Национал - Септември 1:2
1:0 Борис Стефанов (38')
1:1 Калоян Марковски (43')
1:2 Максим Димитров (77')

Лудогорец - Славия 2:1
1:0 Теодор Пашовски (9') аг
1:1 Кирил Янков (36')
2:1 Виктор Шехов (48')

Ботев (Пловдив) - Арда 2:1
0:1 Нурай Юсеин (7')
1:1 Димитър Драгнев (40')
2:1 Никола Аршинков (83')

Дунав - ЦСКА 0:1
0:1 Никола Боевски (60')

Пловдив 2015 - Левски 1:4
0:1 Васил Киров (22')
0:2 Красен Крумов (51')
0:3 Кристиан Шиячки (53')
1:3 Алекзандър Петров (63')
1:4 Денислав Костов (89')

Локомотив (Пловдив) - Пирин 0:1
0:1 Адриан Видинов (57')

Черно море - Етър 2:1
1:0 Давид Николов (20')
2:0 Денислав Димов (29')
2:1 Ивайло Желязков (90'+1)

Ботев (Враца) - Академик (Пловдив) 1:4
1:0 Александър Зарков (1')
1:1 Кристиян Митрушев (37')
1:2 Кристиян Митрушев (79')
1:3 Калоян Ангелов (89')
1:4 Мартин Запрянов (90'+3)

