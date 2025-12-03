Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Решения от провелото се заседание на УС на БФ Баскетбол

Решения от провелото се заседание на УС на БФ Баскетбол

  • 3 дек 2025 | 11:47
  • 96
  • 0
Решения от провелото се заседание на УС на БФ Баскетбол

Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) упълномощи президента Георги Глушков да подпише договор с БК Балкан за провеждане на турнира за Купата на България за 2026 година, съобщиха от централата.

Заявката на клуба от Ботевград за домакинство на надпреварата беше единствената, получена в съответния срок.

Заседанието на Управителния съвет се проведе при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на проект до ММС за финансиране на домакинство на ЕП по баскетбол за жени до 20 г., дивизия Б в град Самоков от 4 до 12 юли 2026 г. по Програмата за финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България.

2. Разни.

Решение по т. 1:

УС единодушно реши:

1. Утвърждава проект до ММС за финансиране на домакинство на Европейско първенство по баскетбол за жени до 20г., дивизия Б в град Самоков от 4 до 12 юли 2026 г. по Програма за финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България.

2. Определя за Организационен орган на Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 г. „Местен организационен комитет“ с председател Иван Ценов и членове Елеонора Рангелова, Красимира Петрова, Цветелина Кръстева, Сандра Велчева-Хънт и Лилия Борисова.

По т. Разни:

УС единодушно реши:

1. Утвърждава прехвърляне на средства по Договор СВП 36-00-47 / 11.02.2025 г.

2. Упълномощава президента на БФБаскетбол, Георги Глушков да подпише договор с БК Балкан за провеждане на турнир Купа България 2026 г.

3. Приема за членове на БФБаскетбол следните баскетболни клубове:

- Спортен клуб Бенковски; Представляващ: Зорница Емилова Найденова

- Баскетболен клуб ПРС Сдружение; Представляващ: Димитър Михайлов Христов.

