Кризата при шампионите се задълбочава, Торонто нанеде на Флорида трета поредна загуба

Торонто спечели с 4:1 в залата на шампиона Флорида. Трой Стекър и Дакота Джошуа се отличиха с по гол и асистенция, а Джоузеф Уол направи 26 спасявания за успеха.

Troy Stecher scores his first as a Leaf! 🍁 pic.twitter.com/m3kNXNF9it — Sportsnet (@Sportsnet) December 3, 2025

Сам Райнхарт беше точен за домакините, които загубиха трети последователен мач в лигата и четвърти пореден в собствената си зала, а носителите на Купа „Стенли“ в предишните два сезона заемат последното място на Изток с 25 точки от 25 срещи.

Вегас спечели с 4:3 след изпълнение на дузпи срещу гостуващия Чикаго. Шей Уебър вкара решаващия наказателен удар, а в редовното време даде две асистенции. Иван Барбашев завърши с гол и асистенция за домакините. Картър Харт блокира 27 удара в първия си мач от 20 януари 2024 година.

Braeden Bowman buries the equalizer late! 🎰



Catch OT on SNO, SNE or stream on Sportsnet+ 📺 pic.twitter.com/skWHUSy4x9 — Sportsnet (@Sportsnet) December 3, 2025

Тайър Бертузи се отличи с попадение и асистенция за Чикаго, който допусна шесто поражение в последните си седем срещи.