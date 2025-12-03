Популярни
Кризата при шампионите се задълбочава, Торонто нанеде на Флорида трета поредна загуба

  • 3 дек 2025 | 11:25
  • 209
  • 0
Торонто спечели с 4:1 в залата на шампиона Флорида. Трой Стекър и Дакота Джошуа се отличиха с по гол и асистенция, а Джоузеф Уол направи 26 спасявания за успеха.

Сам Райнхарт беше точен за домакините, които загубиха трети последователен мач в лигата и четвърти пореден в собствената си зала, а носителите на Купа „Стенли“ в предишните два сезона заемат последното място на Изток с 25 точки от 25 срещи.

Вегас спечели с 4:3 след изпълнение на дузпи срещу гостуващия Чикаго. Шей Уебър вкара решаващия наказателен удар, а в редовното време даде две асистенции. Иван Барбашев завърши с гол и асистенция за домакините. Картър Харт блокира 27 удара в първия си мач от 20 януари 2024 година.

Тайър Бертузи се отличи с попадение и асистенция за Чикаго, който допусна шесто поражение в последните си седем срещи.

