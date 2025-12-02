Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 17 години

Славия - Лудогорец 2:1
1:0 Светослав Иванов (22')
1:1 Тимур Мустафа (47')
2:1 Петър Благоев (66')
Спартак (Плевен) - Левски 0:12
0:1 Андрей Нешев (8')
0:2 Ернан Ангелов (11')
0:3 Андрей Нешев (20')
0:4 Калоян Петров (23')
0:5 Ернан Ангелов (24')
0:6 Ернан Ангелов (27')
0:7 Ернан Ангелов (31')
0:8 Ернан Ангелов (33')
0:9 Денис Милетиев (41')
0:10 Андрей Нешев (42')
0:11 Денис Милетиев (75')
0:12 Никола Младенов (80')
Локомотив (Пловдив) - Етър 5:0
1:0 Методи Клисуранов (25')
2:0 Антонио Христолов (65')
3:0 Благой Полежански (68')
4:0 Божидар Ковачев (70')
5:0 Божидар Ковачев (75')
Черно море - Хебър 5:1
1:0 Евгений Русланович (13')
2:0 Росен Диманов (18')
3:0 Росен Диманов (30')
3:1 Георги Бесалев (41')
4:1 Евгений Русланович (43')
5:1 Боян Русинов (81')
Национал - Арда 0:0
Пирин - Ботев (Пловдив) 2:2
1:0 Кевин Шериф (51')
1:1 Деан Несторов (83')
2:1 Александър Георгиев (85')
2:2 Иван Филипов (90'+2)
ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:1
1:0 Кирил Дянков (62')
1:1 Александър Димитров (65')
Септември - Фратрия 7:0
1:0 Виктор Добрев (2')
2:0 Йоан Андреев (24')
3:0 Йоан Андреев (57')
4:0 Андрей Грозданов (80')
5:0 Виктор Добрев (82')
6:0 Андрей Грозданов (88')
7:0 Андрей Грозданов (90')