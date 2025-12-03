Реал Мадрид изчерпа лимита си на грешки, но на "Сан Мамес" няма да е лесно

Атлетик Билбао и Реал Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач от междинния кръг в Ла Лига днес от 20:00. Сблъсъкът на "Сан Мамес" ще бъде ръководен от Хесус Хил Мансано. Баските винаги са били костелив орех, осоено на своя стадион, но Реал не може да си позволи нова грешна стъпка след трите поредни равенства.

Реал Мадрид заема второто място в класирането с 33 точки след 14 изиграни мача, като отборът е отбелязал 29 гола и е допуснал 13. "Белите" са в серия от три последователни равенства в първенството, което им коства ценни точки в борбата за титлата.



Атлетик Билбао се намира на осмата позиция с 20 точки. Баските са вкарали скромните 14 гола, което говори за проблемите им в офанзивен план. Отборът на Ернесто Валверде играе на приливи и отливи, но има потенциала да затрудни гостите от Мадрид.

Атлетик Билбао записа променливи резултати в последните си пет мача - две победи, едно равенство и две загуби. През уикенда "лъвовете" успяха да надвият Леванте като гост с 2:0, което повдигна духа на отбора след нулевото равенство със Славия (Прага) в Шампионската лига. Преди това Атлетик претърпя тежко поражение от Барселона с 0:4, но взе победа срещу Овиедо с 1:0.



Реал Мадрид лекомислено пропиля преднината си на върха в Ла Лига. Последното от трите поредни равенство дойде при визитата на Жирона - 1:1. Преди това "белите" записаха победа с 4:3 над Олимпиакос в Шампионската лига, но направиха 2:2 с Елче и 0:0 с Райо Валекано в първенството.

Атлетик Билбао ще трябва да се справя без няколко ключови играчи. Иняки Уилямс е контузен и няма да участва в мача. Полузащитникът Ойхан Сансет е наказан и също пропуска двубоя. Под въпрос остава участието на защитника Йерай Алварес, което създава допълнителни проблеми в отбраната на баските. Ернесто Валверде ще разчита на Нико Уилямс и Алекс Беренгер да създават опасности пред вратата на Реал Мадрид.



"Белите" също имат проблеми с контузии. Даниел Карвахал, Дейвид Алаба и младият Дийн Хаусен са извън строя поради травми. Тибо Куртоа ще заеме мястото си на вратата, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор ще водят атаката на гостите, а Джуд Белингам ще действа малко зад тях.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 20 април 2025 г. в мач от Ла Лига, в който Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 1:0. Преди това, на 4 декември 2024 г., баските успяха да надделеят над "кралския клуб" с 2:1 на "Сан Мамес".



В последните пет срещи между двата отбора Реал Мадрид има предимство с три победи, едно равенство и едно поражение.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages