Байерн ще има едно наум срещу съперник, който вече го спря

Унион (Берлин) и Байерн (Мюнхен) ще се изправят един срещу друг в мач от осминафиналите в Купата на Германия. Двубоят е тази вечер от 21:45 часа на "Старото лесничейство". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Матиас Йоленбек.

Унион (Берлин) показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. Берлинчани загубиха последния си мач в Бундеслигата срещу Хайденхайм с 1:2, но преди това постигнаха победа като гост срещу Санкт Паули с 1:0. Интересно е, че Унион завърши наравно 2:2 именно срещу Байерн на 8 ноември, като това е единствената грешна стъпка за баварците в шампионата.



Байерн има три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. Мюнхенци победиха Санкт Паули с 3:1, но преди това загубиха от Арсенал с 1:3 в Шампионската лига. Впечатляваща беше победата на тима над Фрайбург с 6:2, както и успехът срещу Пари Сен Жермен с 2:1 във френската столица.

Последната среща между двата отбора завърши с равенство 2:2, като баварците изравниха в самия край. Предишният мач между съперниците в Берлин също не излъчи победител - 1:1.



Преди това Байерн записа 4 поседователни победи срещу Унион.

Снимки: Gettyimages