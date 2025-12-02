Носителката на “Златната топка” аут за пет месеца

Трикратната носителка на “Златната топка” при жените Айтана Бонмати ще бъде извън игра около пет месеца, потвърдиха от нейния клуб Барселона. Полузащитничката днес е преминала операция заради фрактура в левия си пищял, която получи по време на лагера на дамския национален тим на Испания.

“Футболистката от първия състав Айтана Бонмати премина успешна операция заради трансиндензална фрактура на левия си пищял. Операцията беше извършена от д-р Антони Далмау в болница в Барселона под наблюдението на клубния медицински щаб. Очакваното време за възстановяването ѝ е около пет месеца”, гласи изявлението на Барселона.

❗️[COMUNICAT MÈDIC]



La jugadora del primer equip Aitana Bonmatí ha estat intervinguda satisfactòriament de la fractura transindesmal del peroné esquerre. Aquesta cirugia ha anat a càrrec del doctor Antoni Dalmau, a l’Hospital de Barcelona, sota la supervisió dels Serveis Mèdics… pic.twitter.com/7vvBmM792C — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 2, 2025

Това означава, че Бонмати, която спечели дамската “Златна топка” през последните три години, ще пропусне почти всички мачове на испанския шампион до края на сезона. През настоящата кампания тя е записала 15 мача с 6 гола и 3 асистенции.

“Това е другата страна на спорта. Днес трябва да започна ново предизвикателство извън терена: възстановяване от фрактурата, която получих в неделя. Операцията премина добре и сега е време да се възстановя физически и психически. Елитният футбол те тласка до предела във всички аспекти и има фактори, които напоследък ме възпрепятстваха да се наслаждавам на професията и всекидневието ми. Честно казано, усещах, че настъпи момента да ударя спирачките, като го обмислях, но не го направих и затова животът принудително ме спря. С тази контузия посрещам нещо, за което съм убедена, че ще бъде един урок. Искам да благодаря на лекарите, на медицинския екип и на болницата в Барселона, както и на всички хора, които ме подкрепят. Още веднъж, ЩЕ СЕ ЗАВЪРНА”, написа Бонмати в социалните мрежи.

