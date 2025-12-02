Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона W
  3. Носителката на “Златната топка” аут за пет месеца

Носителката на “Златната топка” аут за пет месеца

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 324
  • 2
Носителката на “Златната топка” аут за пет месеца

Трикратната носителка на “Златната топка” при жените Айтана Бонмати ще бъде извън игра около пет месеца, потвърдиха от нейния клуб Барселона. Полузащитничката днес е преминала операция заради фрактура в левия си пищял, която получи по време на лагера на дамския национален тим на Испания.

“Футболистката от първия състав Айтана Бонмати премина успешна операция заради трансиндензална фрактура на левия си пищял. Операцията беше извършена от д-р Антони Далмау в болница в Барселона под наблюдението на клубния медицински щаб. Очакваното време за възстановяването ѝ е около пет месеца”, гласи изявлението на Барселона.

Това означава, че Бонмати, която спечели дамската “Златна топка” през последните три години, ще пропусне почти всички мачове на испанския шампион до края на сезона. През настоящата кампания тя е записала 15 мача с 6 гола и 3 асистенции.

“Това е другата страна на спорта. Днес трябва да започна ново предизвикателство извън терена: възстановяване от фрактурата, която получих в неделя. Операцията премина добре и сега е време да се възстановя физически и психически. Елитният футбол те тласка до предела във всички аспекти и има фактори, които напоследък ме възпрепятстваха да се наслаждавам на професията и всекидневието ми. Честно казано, усещах, че настъпи момента да ударя спирачките, като го обмислях, но не го направих и затова животът принудително ме спря. С тази контузия посрещам нещо, за което съм убедена, че ще бъде един урок. Искам да благодаря на лекарите, на медицинския екип и на болницата в Барселона, както и на всички хора, които ме подкрепят. Още веднъж, ЩЕ СЕ ЗАВЪРНА”, написа Бонмати в социалните мрежи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 10867
  • 16
Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

  • 2 дек 2025 | 13:11
  • 745
  • 0
Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 7211
  • 8
Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 11:51
  • 683
  • 2
Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 11:49
  • 8214
  • 0
Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

  • 2 дек 2025 | 11:36
  • 2255
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4597
  • 4
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14484
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12094
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19186
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31471
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31938
  • 15