Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Челси излиза като фаворит срещу колебливия Лийдс

Челси излиза като фаворит срещу колебливия Лийдс

  • 3 дек 2025 | 06:41
  • 191
  • 0
Челси излиза като фаворит срещу колебливия Лийдс

Лийдс ще посрещне Челси в мач от Премиър лийг днес от 22:15 часа на "Елънд Роуд". Главен съдия на срещата ще бъде Дарън Ингланд. "Сините" са във все по-добра форма и се изкачват в класирането, докато техният съперник се намира в серия от загуби и е в зоната на изпадащите.

Лийдс има в актива си скромните 11 точки от 13 изиграни мача. Домакините са с отрицателна голова разлика - 13:25. В последните дни се заговори, че мениджърът Даниел Фарке е пред уволнение, а съдбата му ще се реши от двубоите с Челси и Ливърпул.

Челси се намира на 3-то място в подреждането с 24 точки. "Сините" имат двойно повече точки от своя съперник и значително по-добра голова разлика (24:12). Тимът на Енцо Мареска не познава вкуса на поражението от края на октомври, когато отстъпи на Съндърланд на "Стамфорд Бридж".

Лийдс преминава през изключително труден период, записвайки четири загуби в последните си пет мача в Премиър лийг. Домакините отстъпиха на Манчестър Сити с 2:3, загубиха от Астън Вила с 1:2, претърпяха поражение от Нотингам Форест с 1:3 и бяха разгромени от Брайтън с 0:3. Единственият лъч надежда дойде при победата над Уест Хам с 2:1.

Челси, от друга страна, демонстрира стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет мача във всички турнири. "Сините" завършиха наравно с Арсенал (1:1) през уикенда, победиха убедително Барселона с 3:0 в Шампионската лига, надиграха Бърнли като гост с 2:0, разгромиха Уулвърхамптън с 3:0 и записаха равенство 2:2 срещу Карабах.

Лийдс ще трябва да се справя без трима важни играчи за предстоящия мач. Шон Лонгстаф, Себастиан Борнау и Антон Щах са контузени и няма да могат да помогнат на отбора. Брендън Аарансън ще бъде ключов играч за домакините в опита им да спечелят ценни точки, а като титуляр във втори пореден мач се очаква да започне българският национал Илия Груев.

Челси също има своите проблеми с контузии, като защитникът Ливай Колуил и младият халф Дарио Есуго са извън строя поради травми. Мойсес Кайседо пък ще пропусне мача заради червения картон срещу Арсенал. Педро Нето е в отлична форма и Мареска ще разчита много на пробивите и центриранията му.

Последният път, когато двата отбора се изправиха един срещу друг, беше на 28 февруари 2024 г. в турнира за ФА Къп. Тогава Челси победи Лийдс с 3:2 в оспорван мач на "Стамфорд Бридж".

В последния им сблъсък в Премиър лийг, състоял се на 4 март 2023 г., Челси отново надделя с минималното 1:0.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне: Не разбирам как Рафиня не получи „Златната топка“

Симеоне: Не разбирам как Рафиня не получи „Златната топка“

  • 3 дек 2025 | 01:35
  • 1956
  • 0
Флик: Тази победа ни дава голяма увереност

Флик: Тази победа ни дава голяма увереност

  • 3 дек 2025 | 01:26
  • 1463
  • 0
Задна ножица на Ромеро спаси Тотнъм от загуба в Нюкасъл

Задна ножица на Ромеро спаси Тотнъм от загуба в Нюкасъл

  • 3 дек 2025 | 00:54
  • 2267
  • 0
РБ Лайпциг не сгреши срещу слабак, но в края на никого не му беше до футбол

РБ Лайпциг не сгреши срещу слабак, но в края на никого не му беше до футбол

  • 3 дек 2025 | 00:38
  • 1661
  • 0
Купата на краля продължава без изненади

Купата на краля продължава без изненади

  • 3 дек 2025 | 00:29
  • 1031
  • 0
Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

  • 3 дек 2025 | 00:14
  • 1686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 36
  • 0
Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 35
  • 0
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 29444
  • 362
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

  • 2 дек 2025 | 23:29
  • 29503
  • 21
Ювентус с лекота елиминира Удинезе

Ювентус с лекота елиминира Удинезе

  • 2 дек 2025 | 23:56
  • 13052
  • 2
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

  • 2 дек 2025 | 23:02
  • 12339
  • 2