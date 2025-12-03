Челси излиза като фаворит срещу колебливия Лийдс

Лийдс ще посрещне Челси в мач от Премиър лийг днес от 22:15 часа на "Елънд Роуд". Главен съдия на срещата ще бъде Дарън Ингланд. "Сините" са във все по-добра форма и се изкачват в класирането, докато техният съперник се намира в серия от загуби и е в зоната на изпадащите.

Лийдс има в актива си скромните 11 точки от 13 изиграни мача. Домакините са с отрицателна голова разлика - 13:25. В последните дни се заговори, че мениджърът Даниел Фарке е пред уволнение, а съдбата му ще се реши от двубоите с Челси и Ливърпул.



Челси се намира на 3-то място в подреждането с 24 точки. "Сините" имат двойно повече точки от своя съперник и значително по-добра голова разлика (24:12). Тимът на Енцо Мареска не познава вкуса на поражението от края на октомври, когато отстъпи на Съндърланд на "Стамфорд Бридж".

Лийдс преминава през изключително труден период, записвайки четири загуби в последните си пет мача в Премиър лийг. Домакините отстъпиха на Манчестър Сити с 2:3, загубиха от Астън Вила с 1:2, претърпяха поражение от Нотингам Форест с 1:3 и бяха разгромени от Брайтън с 0:3. Единственият лъч надежда дойде при победата над Уест Хам с 2:1.



Челси, от друга страна, демонстрира стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет мача във всички турнири. "Сините" завършиха наравно с Арсенал (1:1) през уикенда, победиха убедително Барселона с 3:0 в Шампионската лига, надиграха Бърнли като гост с 2:0, разгромиха Уулвърхамптън с 3:0 и записаха равенство 2:2 срещу Карабах.

Лийдс ще трябва да се справя без трима важни играчи за предстоящия мач. Шон Лонгстаф, Себастиан Борнау и Антон Щах са контузени и няма да могат да помогнат на отбора. Брендън Аарансън ще бъде ключов играч за домакините в опита им да спечелят ценни точки, а като титуляр във втори пореден мач се очаква да започне българският национал Илия Груев.



Челси също има своите проблеми с контузии, като защитникът Ливай Колуил и младият халф Дарио Есуго са извън строя поради травми. Мойсес Кайседо пък ще пропусне мача заради червения картон срещу Арсенал. Педро Нето е в отлична форма и Мареска ще разчита много на пробивите и центриранията му.

Последният път, когато двата отбора се изправиха един срещу друг, беше на 28 февруари 2024 г. в турнира за ФА Къп. Тогава Челси победи Лийдс с 3:2 в оспорван мач на "Стамфорд Бридж".



В последния им сблъсък в Премиър лийг, състоял се на 4 март 2023 г., Челси отново надделя с минималното 1:0.

Снимки: Gettyimages