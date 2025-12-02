Нюкасъл губи Ник Поуп за три седмици

Вратарят на Нюкасъл Ник Поуп ще отсъства поне през три седмици заради контузия= 33-годишният страж на „Свраките“ е получил травма в областта на слабините по време на тренировка в петък. Това означава, че той ще пропусне следващите шест двубоя на състава и се очаква да се завърне за гостуването срещу Манчестър Юнайтед на 26 декември.

В негово отсъствие Арън Рамсдейл ще застане под гредата за тима на Еди Хау, който вчера коментира ситуацията около Поуп "Не мога да изкажа достатъчно хубави думи за Ник. Не само като вратар, но и като човек. Той е страхотен, носи енергия на цялата група. На тази позиция малко се доближават до него, той е най-добрият вратар, с когото съм работил, и ни е нужен“, каза английският специалист.

🚨 EXCL: Nick Pope will miss the next three weeks of action with a groin injury.

🧤 The Newcastle goalkeeper was given the news from a specialist after picking up an injury in training on Friday.

❌ That means the 33-year-old will miss the next 6 games, with a likely return… pic.twitter.com/Z3nrRSH2cf — Keith Downie (@SkySports_Keith) December 2, 2025

Нюкасъл приема Тотнъм на „Сейнт Джеймс Парк“ тази вечер в мач от 14-ия кръг във Висшата лига. Отборът от североизточна Англия заема 13-ата позиция в класирането с 18 точки, наравно с „Шпорите“ и на 12 зад лидера Арсенал.