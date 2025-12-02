Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  Нюкасъл губи Ник Поуп за три седмици

Нюкасъл губи Ник Поуп за три седмици

  • 2 дек 2025 | 16:40
  • 339
  • 0
Нюкасъл губи Ник Поуп за три седмици

Вратарят на Нюкасъл Ник Поуп ще отсъства поне през три седмици заради контузия= 33-годишният страж на „Свраките“ е получил травма в областта на слабините по време на тренировка в петък. Това означава, че той ще пропусне следващите шест двубоя на състава и се очаква да се завърне за гостуването срещу Манчестър Юнайтед на 26 декември.

В негово отсъствие Арън Рамсдейл ще застане под гредата за тима на Еди Хау, който вчера коментира ситуацията около Поуп "Не мога да изкажа достатъчно хубави думи за Ник. Не само като вратар, но и като човек. Той е страхотен, носи енергия на цялата група. На тази позиция малко се доближават до него, той е най-добрият вратар, с когото съм работил, и ни е нужен“, каза английският специалист.

Нюкасъл приема Тотнъм на „Сейнт Джеймс Парк“ тази вечер в мач от 14-ия кръг във Висшата лига. Отборът от североизточна Англия заема 13-ата позиция в класирането с 18 точки, наравно с „Шпорите“ и на 12 зад лидера Арсенал.

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 10853
  • 16
Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

  • 2 дек 2025 | 13:11
  • 745
  • 0
Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 7166
  • 8
Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 11:51
  • 683
  • 2
Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 11:49
  • 8181
  • 0
Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

  • 2 дек 2025 | 11:36
  • 2255
  • 3
Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

Арда 0:0 Ботев, Неделев се контузи на загрявката

  • 2 дек 2025 | 16:53
  • 4518
  • 4
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14375
  • 22

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 14375
  • 22
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12002
  • 7

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 12002
  • 7
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19097
  • 6

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 19097
  • 6
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 31400
  • 37
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 31892
  • 15