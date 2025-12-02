Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ново предложение на женската НБА би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори

Ново предложение на женската НБА би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 212
  • 0
Ново предложение на женската НБА би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори

Последното предложение, направено от Женската НБА (WNBA) в колективните преговори със синдиката на играчите, би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори, съобщава ESPN.

Общите печалби за играчите с максимални договори биха могли да надхвърлят 1,2 милиона долара, като се вземе предвид разпределението на приходите, което би надминало предишното предложение на лигата, което предвиждаше максимални заплати от около 1,1 милиона долара.

Националната асоциация на баскетболистките в САЩ отхвърли това предложение преди около две седмици, а лигата и синдикатът се споразумяха в неделя да удължат крайния срок с шест седмици до 9 януари 2026 година. Това беше второто удължаване от края на сезон 2025 насам.

Според ESPN, най-новото предложение би довело до таван на заплатите от 5 милиона долара през 2026-а и той би нараствал ежегодно заедно с ръста на приходите през целия срок на колективния трудов договор. Минималната заплата за 2026 година ще бъде 225 000 долара. Таванът на заплатите за отборите беше 1,5 милиона долара през 2025-а.

От страна на играчите бе поискан таван, който да е обвързан с ръста на приходите на женската НБА, вместо да остане непроменен през целия срок на сделката. Синдикатът все още не е отговорил публично на последното предложение на лигата.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Сет Къри ще подпише с Голдън Стейт Уориърс до края на сезона в НБА

Сет Къри ще подпише с Голдън Стейт Уориърс до края на сезона в НБА

  • 1 дек 2025 | 15:41
  • 1008
  • 0
Триумф за Хоукс във Филаделфия в трилър с две продължения

Триумф за Хоукс във Филаделфия в трилър с две продължения

  • 1 дек 2025 | 11:50
  • 707
  • 0
Трудна победа на Бостън срещу Кливланд

Трудна победа на Бостън срещу Кливланд

  • 1 дек 2025 | 11:16
  • 1071
  • 0
Поредна демонстрация на сила от Лейкърс, които този път надиграха Ню Орлиънс

Поредна демонстрация на сила от Лейкърс, които този път надиграха Ню Орлиънс

  • 1 дек 2025 | 10:57
  • 2228
  • 0
Оклахома Сити надделя над Портланд за 20-ата си победа

Оклахома Сити надделя над Портланд за 20-ата си победа

  • 1 дек 2025 | 10:49
  • 867
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 1 дек 2025 | 06:39
  • 5978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 10048
  • 16
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 4935
  • 8
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 5261
  • 8
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 6653
  • 7
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 6143
  • 9
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 14100
  • 9