Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уембаняма може да се завърне в игра преди Коледа

Уембаняма може да се завърне в игра преди Коледа

  • 2 дек 2025 | 11:11
  • 350
  • 0
Уембаняма може да се завърне в игра преди Коледа

Френският център на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма ще се завърне на терена преди Коледа, твърди журналистът Джеф МакДоналд от San Antonio Express-News.

Сан Антонио заема пето място в Западната конференция на НБА с актив 13-6, въпреки че Уембаняма пропусна последните седем мача на отбора заради контузия на прасеца. През този период Спърс записаха пет победи и две загуби.

Уембаняма ще отсъства още известно време, но скоро би трябвало да се завърне на терена. „Моето предположение е, че Уемби ще се завърне до Коледа. Мисля, че е сигурно“, вярва МакДоналд.

Журналистът смята, че контузията на френския национал не е толкова сериозна, но може да отнеме време, тъй като ръководството на „Шпорите“ иска да бъде допълнително търпеливо със своята суперзвезда.

През тази година Виктор Уембаняма изигра 12 мача, постигайки средно по 26.2 точки, 12.9 борби и 4 асистенции за 34.7 минути.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Сет Къри ще подпише с Голдън Стейт Уориърс до края на сезона в НБА

Сет Къри ще подпише с Голдън Стейт Уориърс до края на сезона в НБА

  • 1 дек 2025 | 15:41
  • 1009
  • 0
Триумф за Хоукс във Филаделфия в трилър с две продължения

Триумф за Хоукс във Филаделфия в трилър с две продължения

  • 1 дек 2025 | 11:50
  • 707
  • 0
Трудна победа на Бостън срещу Кливланд

Трудна победа на Бостън срещу Кливланд

  • 1 дек 2025 | 11:16
  • 1071
  • 0
Поредна демонстрация на сила от Лейкърс, които този път надиграха Ню Орлиънс

Поредна демонстрация на сила от Лейкърс, които този път надиграха Ню Орлиънс

  • 1 дек 2025 | 10:57
  • 2228
  • 0
Оклахома Сити надделя над Портланд за 20-ата си победа

Оклахома Сити надделя над Портланд за 20-ата си победа

  • 1 дек 2025 | 10:49
  • 867
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 1 дек 2025 | 06:39
  • 5978
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 10245
  • 17
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 4998
  • 8
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 5285
  • 8
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 6722
  • 7
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 6186
  • 9
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 14135
  • 9