Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Израел
  3. УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

  • 2 дек 2025 | 07:45
  • 646
  • 2
УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

Европейската футболна централа УЕФА е провела серия от срещи с представители на пропалестинската инициатива "Game Over Israel", за да обсъди възможните условия, при които Израел може да бъде отстранен от международни турнири.

Според информация на "Атлетик", диалогът се води от края на септември, след обявяването на примирието между Израел и ХАМАС. Това се случва, след като няколко национални футболни асоциации призоваха УЕФА да подложи на гласуване въпроса за бъдещото участие на Израел.

Инициативата "Game Over Israel" стартира на 17 септември, непосредствено след като ООН определи действията на Израел в Газа като акт на геноцид. По време на срещите страните са обсъждали правните инструменти, които биха могли да позволят налагането на подобна забрана.

УЕФА се готви да изключи Израел, твърди АП
УЕФА се готви да изключи Израел, твърди АП

УЕФА не се стреми самостоятелно да отстрани Израел, опасявайки се от конфликти с други спортни организации. Въпреки това, централата следи внимателно съдебните производства в Ирландия и Швейцария, които теоретично биха могли да я задължат да предприеме действия в съответствие с международното право.

Една от ключовите срещи се е състояла на 15 октомври в централата на УЕФА. През същата седмица полицията в Уест-Мидлендс забрани на феновете на Макаби (Тел Авив) да пътуват за мача с Астън Вила от съображения за сигурност. Според източници именно след този случай УЕФА е поискала от активистите да предоставят експертни становища по правата на човека, които да бъдат използвани в процеса на вземане на решения.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

  • 2 дек 2025 | 07:15
  • 667
  • 0
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 1382
  • 4
Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

  • 2 дек 2025 | 06:45
  • 807
  • 0
Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 06:21
  • 788
  • 0
Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

  • 2 дек 2025 | 05:58
  • 531
  • 1
Барселона и Манчестър Юнайтед в битка за защитник на Айнтрахт

Барселона и Манчестър Юнайтед в битка за защитник на Айнтрахт

  • 2 дек 2025 | 05:06
  • 2155
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 958
  • 2
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 1715
  • 3
Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

  • 2 дек 2025 | 03:49
  • 7657
  • 6
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 7461
  • 5
Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 16328
  • 20
Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 29610
  • 65