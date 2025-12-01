Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Резултати и голмайстори от 14-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 14-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 1 дек 2025 | 20:33
  • 379
  • 0

Славия - Монтана 3:0
1:0 Ивайло Димитров (4')
2:0 Ивайло Димитров (20')
3:0 Кристиян Иванов (62')

Янтра - Нефтохимик 1:1
1:0 Венелин Янев (40') аг
1:1 Михаил Янакиев (48')

Локомотив (Пловдив) - Миньор (Перник) 3:0
1:0 Йоан Джелепов (18')
2:0 Даниел Минев (73')
3:0 Енес Мишев (74')

Спартак (Варна) - Хебър 2:0
1:0 Теодор Тодоров (16')
2:0 Филип Пенчев (80')

Национал - Арда 6:0
1:0 Николай Любомиров (3')
2:0 Константин Делин (51')
3:0 Георги Марков (64')
4:0 Георги Марков (66')
5:0 Мартин Йорданов (75')
6:0 Никола Ангелов (80')

Пирин - Ботев (Пловдив) 1:4
1:0 Георги Илиев (8') аг
1:1 Стилиян Добревски (20')
1:2 Радослав Караманов (31')
1:3 Никола Панайотов (43')
1:4 Самуил Цонов (90'+2)

Берое - ЦСКА 0:1
0:1 Дилян Шишманов (22')

Септември - Локомотив (София) 3:0
1:0 Теодор Танев (12')
2:0 Мариян Воденичаров (20')
3:0 Йордан Аталъков (53')

