Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Официално: Ботев (Пловдив) има нов спортен директор

Официално: Ботев (Пловдив) има нов спортен директор

  • 1 дек 2025 | 19:48
  • 1748
  • 0

Ботев (Пловдив) обяви, че Иван Цветанов е новият спортен директор на клуба. До момента той беше шеф на школата на “канарчетата” и преди назначаването на Димитър Димитров беше и временен старши треньор на отбора.

Ботев (Пловдив) с допитване до феновете
Ботев (Пловдив) с допитване до феновете

Ето какво пишат от Ботев:

ПФК Ботев Пловдив има удоволствието да обяви назначаването на Иван Цветанов като нов Спортен директор на клуба.

Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата „Ботев Пловдив“. Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин - с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев.

С назначаването му клубът прави логичната крачка напред - доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора. Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.

Убедени сме, че с неговия опит, характер и отдаденост ще продължим стабилното развитие, което започнахме. Вярваме, че това назначение ще донесе допълнителна последователност, ясна визия и професионализъм във всички спортни звена на клуба.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов в новата отговорна роля.

Работим всеки ден, за да върнем Ботев там, където му е мястото - сред най-силните.

Само Ботев!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 8841
  • 11
Манолов и Костадинов скептици към интереса на Шолак за Левски

Манолов и Костадинов скептици към интереса на Шолак за Левски

  • 1 дек 2025 | 16:23
  • 1905
  • 2
Черно море пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

Черно море пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

  • 1 дек 2025 | 16:17
  • 1087
  • 0
"Соколите" ще борят негативна статистика в пълен състав

"Соколите" ще борят негативна статистика в пълен състав

  • 1 дек 2025 | 16:14
  • 755
  • 0
Ботев (Пловдив) с допитване до феновете

Ботев (Пловдив) с допитване до феновете

  • 1 дек 2025 | 15:51
  • 1102
  • 1
ЦСКА обяви програмата си до 4 декември

ЦСКА обяви програмата си до 4 декември

  • 1 дек 2025 | 15:36
  • 859
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 22715
  • 41
Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

Янтра възкръсна срещу Пирин с две дузпи

  • 1 дек 2025 | 18:46
  • 8841
  • 11
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 31771
  • 53
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 21101
  • 20
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 26075
  • 77
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 13105
  • 34