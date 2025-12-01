Ботев недоволства срещу Драгомир Драганов

Ботев Пловдив гостува на Арда в среща от 18-ия кръг на efbet Лига. Двубоят е във вторник от 18:00 часа на „Арена Арда“ в Кърджали. Билетите за феновете на „канарчетата“ са на цена 10 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.

„Съдийската комисия към БФС взе странно решение и назначи за главен съдия Драгомир Драганов, който бе рефер на двубоя между двата тима и през първия полусезон“, споделиха „канарчетата“.

След срещата на „Колежа“ от „жълто-черния“ клуб имаха сериозни претенции към решенията на Драганов и VAR-съдията Васимир Ел-Хатиб.