Георги Граматиков седми на Гран при турнира по джудо в Абу Даби

  • 1 дек 2025 | 15:46
Георги Граматиков седми на Гран при турнира по джудо в Абу Даби

Георги Граматиков завърши седми на Гран при турнира по джудо в Абу Даби, след като записа две победи и две загуби в категория до 81 килограма.

На старта на „Мастърс“ надпреварата българинът преодоля с вадзари Лачлан Мурхеад (Великобритания), после и таджикистанеца Бехрузи Ходжазода, също с вадзари.

Граматиков загуби от Франсоа Драпо (Канада) на четвъртфиналите, а в репешажите отстъпи пред състезаващия се за Бахрейн руснак Гаджидавуд Гасанов - ипон.

На това състезание за първи път от три години джудистите от Русия бяха допуснати да участват с националните си символи - флаг, химн и знаме, съобщават от Българската федерация по джудо.

Те спечелиха две титли и два сребърни медала, като в тежка категория до 100 килограма оформиха руски финал.

На турнира участваха общо 373 джудисти от 52 държави.

