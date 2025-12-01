Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Отвори зимният трансферен прозорец за феновете на Арсенал в България

Отвори зимният трансферен прозорец за феновете на Арсенал в България

  • 1 дек 2025 | 13:08
  • 371
  • 0
Отвори зимният трансферен прозорец за феновете на Арсенал в България

От 1 до 19 декември всеки желаещ може да се присъедини към най-многобройния фен клуб на чуждестранен футболен отбор в България: Arsenal Supporters Club Bulgaria (ASCB). Записването става в официалния сайт на организацията на българските „артилеристи“, а годишната членска такса е в размер на 40 лв. за пълнолетни и 20 лв. за лицата от 4 до 17 години. Деца под 4-годишна възраст също са добре дошли в ASCB, като за тях не се заплаща членски внос.

За своето 21-годишно съществуване ASCB може да се похвали с 12 клона в различни градове в страната, в които членуват над 1100 души. Освен посещения на мачове на любимия отбор в Лондон, българските „топчии“ организират и участват активно и в редица културни и благотворителни събития и инициативи всяка година. Сред тях са издаване на книги и посещения на театрални постановки, ежегодно масово кръводаряване в София, Бургас, Варна и други големи градове, както и набиране на средства за кампании на Национално сдружение на сираците в България и операция „Плюшено мече“.

За последните 8 години ASCB дарява над 50 000 лева в подкрепа на децата с рак в България, които набира по време на превърналия се в традиция ежегоден Дамски футболен турнир за любителки, чието десето юбилейно издание ще се проведе в София на Деня на жената през 2026 г. Като естествено продължение на турнира, през октомври тази година фен клубът организира и поредица от благотворителни куизове на тема футбол под мотото „Дом далеч от дома“, които се проведоха в 8 български града. Всички събрани по време на събитията средства в размер на над 12 000 лева бяха дарени отново за нуждите на фондация „Злато“, които оперират на територията на детска клинична онкология и хематология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и предоставят психосоциална грижа за децата с рак у нас от момента на диагностицирането им, по пътя на лечението и след това.

Всички желаещи да станат част от общността на „Арсенал България“ могат да го направят в периода 1-19 декември на сайта на фен клуба. Срещу годишната такса за членство всеки получава персонализиран членски пакет с различни артикули на ASCB и възможност за кандидастване за билети за домакиснки мачове на Арсенал както във Висшата лига и за местните купи, така и в Шампионска лига. От този сезон членството във фен клуба дава възможност и за кандидастване за семейно посещение на избрани мачове на „артилеристите“ на „Емирейтс“ в местните купи, както и в Шампионска лига.

Повече по темата ще откриете тук.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ули Хьонес с критики към предишни треньори на Байерн, Ливърпул и Матеус

Ули Хьонес с критики към предишни треньори на Байерн, Ливърпул и Матеус

  • 1 дек 2025 | 13:28
  • 615
  • 0
Деко: Когато имате футболисти като Ямал, Кубарси, Гави и Балде, не нужно да купувате играчи

Деко: Когато имате футболисти като Ямал, Кубарси, Гави и Балде, не нужно да купувате играчи

  • 1 дек 2025 | 13:19
  • 906
  • 0
Поредният кръг в Премиър лийг предложи от всичко – червени картони, изненади, индивидуална класа и рекорди

Поредният кръг в Премиър лийг предложи от всичко – червени картони, изненади, индивидуална класа и рекорди

  • 1 дек 2025 | 12:35
  • 374
  • 0
Аякс осъди поведението на ултрасите си след прекратения мач: Фойерверките нямат място на стадиона

Аякс осъди поведението на ултрасите си след прекратения мач: Фойерверките нямат място на стадиона

  • 1 дек 2025 | 11:50
  • 1980
  • 3
Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

  • 1 дек 2025 | 11:27
  • 4351
  • 5
Колумбийски талант пристигна в Англия, за да подпише с Манчестър Юнайтед

Колумбийски талант пристигна в Англия, за да подпише с Манчестър Юнайтед

  • 1 дек 2025 | 11:26
  • 2313
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:00
  • 4215
  • 9
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 16602
  • 31
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 4290
  • 3
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 12018
  • 32
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 1734
  • 0
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 7194
  • 9