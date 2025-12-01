Отвори зимният трансферен прозорец за феновете на Арсенал в България

От 1 до 19 декември всеки желаещ може да се присъедини към най-многобройния фен клуб на чуждестранен футболен отбор в България: Arsenal Supporters Club Bulgaria (ASCB). Записването става в официалния сайт на организацията на българските „артилеристи“, а годишната членска такса е в размер на 40 лв. за пълнолетни и 20 лв. за лицата от 4 до 17 години. Деца под 4-годишна възраст също са добре дошли в ASCB, като за тях не се заплаща членски внос.

За своето 21-годишно съществуване ASCB може да се похвали с 12 клона в различни градове в страната, в които членуват над 1100 души. Освен посещения на мачове на любимия отбор в Лондон, българските „топчии“ организират и участват активно и в редица културни и благотворителни събития и инициативи всяка година. Сред тях са издаване на книги и посещения на театрални постановки, ежегодно масово кръводаряване в София, Бургас, Варна и други големи градове, както и набиране на средства за кампании на Национално сдружение на сираците в България и операция „Плюшено мече“.

За последните 8 години ASCB дарява над 50 000 лева в подкрепа на децата с рак в България, които набира по време на превърналия се в традиция ежегоден Дамски футболен турнир за любителки, чието десето юбилейно издание ще се проведе в София на Деня на жената през 2026 г. Като естествено продължение на турнира, през октомври тази година фен клубът организира и поредица от благотворителни куизове на тема футбол под мотото „Дом далеч от дома“, които се проведоха в 8 български града. Всички събрани по време на събитията средства в размер на над 12 000 лева бяха дарени отново за нуждите на фондация „Злато“, които оперират на територията на детска клинична онкология и хематология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ и предоставят психосоциална грижа за децата с рак у нас от момента на диагностицирането им, по пътя на лечението и след това.

Всички желаещи да станат част от общността на „Арсенал България“ могат да го направят в периода 1-19 декември на сайта на фен клуба. Срещу годишната такса за членство всеки получава персонализиран членски пакет с различни артикули на ASCB и възможност за кандидастване за билети за домакиснки мачове на Арсенал както във Висшата лига и за местните купи, така и в Шампионска лига. От този сезон членството във фен клуба дава възможност и за кандидастване за семейно посещение на избрани мачове на „артилеристите“ на „Емирейтс“ в местните купи, както и в Шампионска лига.

